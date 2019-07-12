深夜迴盪「啪噠啪噠」聲！女回憶收容所撞鬼實錄：金髮女坐水池微笑直盯

圖、文／鏡週刊

鬼月將至，新北市三峽區的移民署台北收容所，最近驚傳鬧鬼事件。1名中國籍女收容人在離台前向本刊爆料，說她親眼看到外籍女鬼出現在女舍浴廁，而且還有不少收容人看過。收容人間流傳，女鬼是印尼籍，多年前在浴廁裡吞硬幣自殺，死時還懷有3個月身孕，因無人幫她超渡，魂魄徘徊在所內無法轉世。對此，移民署強調，確有聽聞收容人流傳看到鬼魂，但收容所近年未發生自殺或他殺案件，可能是收容人心神狀態不穩出現幻覺。

阿金（化名）是1名中國籍女子，來台後因故被送往新北市三峽區的移民署台北收容所收容，期間她遭遇終身難忘的「見鬼」事件。阿金出所後、離境前向本刊爆料，指她在收容所期間多次於午夜時分看到鬼魂，她認為女鬼會讓她看見，應該是希望藉由她的幫忙，獲得超渡。

半夜尿尿 驚見澡池女子

阿金告訴本刊，她被送進收容所時，先被安排住在獨居房，曾在午夜時分，聽到有人穿拖鞋發出的「啪噠、啪噠」走路聲，她隔著門縫向外看，燈光竟隨著腳步聲閃爍，當時她不以為意，以為是巡邏的管理員經過。

阿金後來出了獨居房，進入群體房收容，當時中國、印尼、越南、泰國籍收容人約70名。阿金告訴本刊，幾天後便有姐妹跟她說群體房裡「鬧鬼」，而且還是一名印尼籍女鬼，由於自己沒有親眼看到，阿金把這些話當成故事，沒有真的放在心裡。

直到某天凌晨2點半，阿金因為想尿尿，便起身獨自往浴廁走去。阿金心有餘悸地說，當她走進去之後，眼角餘光看到大家洗澡的水池上，竟然坐了一名女子，臉上還帶著微笑看著她。由於先前曾聽姐妹說過鬧鬼的事，剎時一陣涼意襲來，從她背脊往上直竄，讓她頓時頭皮發麻。

阿金告訴本刊，當下她趕緊唸「阿彌陀佛」、「南無觀世音菩薩」等佛號，但女子並沒有因此離去，她不敢放聲大叫，隨後輕聲地說：「冤有頭，債有主，妳去找害妳的人，我也是落難才來到這裡，妳千萬別找我，拜託！拜託！」就這樣，她僵在該處約5分鐘，後來女子才消失。

此時，阿金尿意全消，趕緊回到自己的床位，用棉被蓋頭。阿金說，當時她隔壁床的姐妹問她：「妳不是去尿尿嗎？怎麼沒聽到沖水聲？」阿金不敢多說，只告訴對方：「別問那麼多。」

晚上頻傳 不尋常拖鞋聲

阿金告訴本刊，她清楚記得這名女子絕對不是當時的收容人，年紀看起來大約27、8歲，有雙大眼睛，長髮且染成金色，身材不胖也不瘦，身高約165公分，算是長得很漂亮，穿的是收容所公發的收容服，上身穿著Ｔ恤，下半身則穿短褲，腳上穿著紅色拖鞋。

阿金說，見鬼後，她曾向管理人員反應，但沒人相信，管理員告訴她：「不要亂講話！長官都是帶有正氣的，不可能會有什麼鬼魂出現。」為了確認自己是否看走眼，阿金也向其他收容人詢問，結果有4名越南籍的姐妹說她們也看過，所以如果要去浴廁，一定會結伴同行，連大白天也一樣。

阿金透露，還有姐妹告訴她，這名女鬼出現在這裡已經2年，有不少人都看過，就算沒看過，也大多聽過半夜穿拖鞋走路的「啪噠、啪噠」聲，由於女鬼沒害過任何人，所以時間久了，大家也沒把天天晚上都會出現的不尋常拖鞋聲當一回事，只有新姐妹入舍一起聊天時，會拿來當成閒聊的話題。

阿金說，聽到這些話，她才猛然想起自己在獨居房時，半夜聽到的不尋常拖鞋聲，原來就是女鬼發出的。後來，還有一次晚上10點晚點名後，大家陸續要上樓就寢，1名印尼籍姐妹因肚子不舒服，1個人先跑回3樓女舍的浴廁，過沒多久就聽到她大喊「有鬼」，並從浴廁跑了出來，當時在場的姐妹們面面相覷，長官則是生氣地要她不要亂講話。

雖然管理人員要大家別亂講，但只要住進女舍的姐妹都知道鬧鬼的事，阿金表示，姐妹們聚在一起，就會有人把這件事拿出來討論。

女鬼來歷 傳言有多版本

至於女鬼的來歷，則有多種版本。阿金表示，有傳說這名印尼女子待過台北收容所，後來在外面發生意外，鬼魂跑回來找同鄉姐妹。另有一說，是這名女子在浴廁內用「吞硬幣」的方式自殺，死時還懷有3個月身孕，還有人說女鬼在伊斯蘭教齋戒月時出現最頻繁。由於女子死得不明不白，又無人幫她超渡，所以一直徘徊飄蕩在收容所，無法轉世。

一名了解穆斯林習俗的印尼籍女子透過翻譯告訴本刊，在印尼，人死後隔天就必須土葬，然後從那天晚上開始，要連續7晚唸「yasinan」經，才算完成初步的超渡儀式。接著是在亡者死後第40天、第100天和第1,000天唸可蘭經，第1,000天時，還必須用羊或牛供祭。

若死者是男性，家中要宰2隻2歲以上的公羊；若是女性，則是要宰殺1隻2歲以上的公羊，如果連同家中祖先在內，已有超過7人往生，羊就要換成牛，而這些宰殺的祭品則要分給窮人和弱勢者食用。

這名印尼女子強調，穆斯林不允許自殺行為，如果有人違反教義自殺，那麼做什麼超渡儀式都沒有用，因為自己提早結束阿拉所給的時間，靈魂只能在人世間不斷飄蕩。

所方闢謠 收容人生幻覺

命理師蔡上機表示，靈魂是人在斷氣前所呼出的最後一口氣，是一種帶電的能量，若亡者在呼出最後一口氣時，充滿怨恨、恐懼或憤世嫉俗的念頭，就會陰魂不散。另外有一種情況是亡者對某個地點的迷戀，有可能是她曾在那裡渡過難以忘懷的時光，所以就吸附在這個磁場上。還有一種，是亡者想走，卻被當地的磁場困住、走不了，這時就必須舉辦法會或儀式，助她離開。

蔡上機指出，免疫系統不好、生病或是運氣不好，以及具有靈異體質的人，都很容易因為磁場互相干擾而出現起雞皮疙瘩、幻聽或幻覺等情況。但如果有很多人都在同一個地方看到一些景象，或聽到一些不尋常的聲音，那麼鬼魂存在的可信度就很高，怕的是以訛傳訛、三人成虎，那就是自己嚇自己了。

對於收容所傳出鬧鬼事件，1名台北收容所資深管理人員告訴本刊，的確聽說過鬧鬼傳聞，最早是2年前從印尼籍的女收容人之間開始流傳，至今仍未間斷。

移民署則強調，該所用地最早是行政院的戰時指揮所，並非墳墓等不淨之地，1993年整建成全新的廳舍，歷年來都非常平靜，並未發生過自殺或他殺案件，會有這些傳言，可能是收容人心神狀態較為不穩定，才會衍生出一些幻覺和幻聽。

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