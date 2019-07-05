她被分手找「哥兒們」訴苦　吃安眠藥入睡竟慘被性侵

▲女子因跟男友分手，找來男姓友人到家裡陪聊卻是引狼入室。（示意圖／達志影像／本文當事人無關）

記者李忠憲／台中報導

林姓男子因女性友人小潔（化名）跟男友吵架分手，到她家陪聊天過夜，明知小潔吃安眠藥入睡，竟趁機性侵。意識不清的小潔還誤以為是男友叫「老公」，事後驚醒直呼「這樣不對喔！」林男才罷手。林男雖堅稱非性侵且已和解，但小潔不願原諒，並退還25萬元和解金，台中高分院維持原判，依乘機性交罪判他3年，仍可上訴。

判決書指出，小潔2017年跟男友吵架分手，有創傷後壓力症候群。她因為心情不好，5月2日晚上邀來友人林姓男子到她租處陪聊天。林男因為太累，先在客廳睡覺，原本就有失眠問題的小潔，因為太過傷心，直到隔天下午1點多，才吃診所開立的FM2等安眠藥後，回到房間睡覺。

林男在下午快4點時起床準備返家，到房間要跟小潔道別，發現她叫不醒竟然起色心，乘機脫掉她的內褲後性侵。過程中，意識不清楚的小潔誤以為林男是她男友，直呼「老公」，不久驚醒的她，發現竟然是林男，質問說「這樣不對喔」、「你為什麼會在這裡？」，林男才趕緊穿上褲子。

林男一審時坦認犯行，並與小潔在2018年2月以25萬元簽下和解書，希望法官從輕量刑，甚至給予緩刑自新。然而，小潔在法庭上一直不願原諒林男，證稱她誤判和解真意，且25萬和解金全遭洪姓友人拿走，她分文未得。

一審認為，林男不符合刑法59條減刑標準，加上未取得被害人原諒，依乘機性交罪判3年徒刑。

林男不服上訴，竟翻口供辯稱，她雖然有跟小潔發生性交行為，但沒有乘機性交，「她有沒有吃藥我不知道，她叫我時聽她的聲音是清醒的，我是冤枉的」等語。而小潔除已將25萬退還給林男外，依然向法官表示，不願原諒。

台中高分院認為，林男明知小潔當時已吃安眠藥入睡，而開藥診所也證稱，小潔時始有將5種安眠藥其中2種減量，用藥後1到5小時內仍肯定有可能產生精神不濟，且對外界事務達到不能或不知抗拒之程度。原審量刑無違誤，駁回上訴。

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