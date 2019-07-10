他拐13歲少女援交6次…還傳裸照想染指妹妹　價碼曝光

▲王男帶未滿14歲的小甯到摩鐵進行性交易。（圖／pixabay）

社會中心／綜合報導

台中王男在網路上認識未滿14歲的少女小甯（化名）後，以援交方式誘對方到摩鐵發生性行為，還拍攝她裸照與性愛照片，甚至介紹給羅男性交易。小甯被安置後，王男聯絡到小甯的妹妹小綺（化名），並傳姐姐裸照給她，要求她回傳自己的裸照償還姐姐欠債，或是讓媽媽出面還清債務。事情曝光後，台中地院依違反兒童及少年性剝削防制條例等罪將王男判刑；羅男則被處1年10月，緩刑4年。

判決書指出，2016年7月，王男以「高翔」名稱透過臉書認識未滿14歲的小甯，在知道對方性觀念尚未健全成熟，沒有完全性自主決定能力的情況下，以一次3000元的代價帶她到摩鐵性交易，次數多達6次。王男還用手機拍下2人的性愛以片，以及小甯裸露的乳房和其他身體部位。他甚至讓小甯和自己的好友羅男性交3次。

2017年，王男聯絡不上已受安置的小甯，便透過通訊軟體LINE找到她妹妹小綺。他把姐姐的裸照傳給小綺，要求她回傳自己的裸照幫姐姐還清欠款，或是轉告小甯和媽媽出面。媽媽得知後立刻報警。

法官審酌，王男事後坦承犯行，以30萬元和被害人達成和解，而且已經支付完畢，獲得被害人原諒，並且積極尋求協助，態度還算量好，因此從輕量刑，判處3個月有期徒刑，不予緩刑。至於羅男犯後也坦承犯行，已償付20萬元，因此法官宣告緩刑4年。