噁男拐13歲少女6次床戰…「好友也參一腳」還肖想妹妹

▲王男與未成年少女性交易，更找上其胞妹要求拍裸照，遭判2年10月徒刑。（示意圖，與本案無關／記者楊佩琪翻攝）



記者陳玉／台中報導

王姓男子2016年7月間用匿名認識年僅13歲小芳（化名），以每次2000至3000元不等價格共進行6次性交易，更「好康逗相報」介紹給羅姓友人進行3次性交易。後因小芳被安置，王竟循線找上小芳11歲的胞妹，謊稱小芳向他借款6萬元，若妹妹不拍裸照代替償債，就要向她們母親討債，妹妹拒絕王後立即告知母親，進而報警處理；台中地院依兒童及少年性剝削防制條例等罪判王2年10月徒刑、羅男則判1年10月、緩刑4年。

判決書指出，2016年7月間王透過臉書以「高翔」、「GoWay Chan」認識13歲少女小芳，2人多次相約在台中市多家汽車旅館性交易，每次價格在2000元至3000元不等，期間王更用手機拍下對方裸露乳房、身體私密部位等10多張照片，截至2017年6月，2人共完成6次性交易。

王更媒介小芳給羅姓友人，在2016年7、8月間，羅以每次3000元代價和她發生3次性交易。後因小芳被警方查獲與人性交易而受安置，王聯絡不上小芳，竟透過臉書找上小芳胞妹，謊稱小芳向他借款6萬，並貼上多張小芳裸露照片，要求妹妹同樣拍裸照給他替姐償債，否則向她們母親討債，妹妹拒絕王，進而告知母親此事，母親怒而報警。

警循線逮捕王、羅，2人到案後也坦承犯行，並願意賠償小芳家屬30萬；台中地院認為，2人犯後坦承過錯，已具悔意，並與對方達成和解，並已全額支付賠償金額，依與未成年性交、拍攝未成年性交、拍攝猥褻照片等罪判王2年10月徒刑，羅則被判1月10月、緩刑4年。