打羽球被對手擊中左眼「視網膜剝離」　他求償155萬卻輸了

記者黃翊婷／新北報導

吳姓男子2017年在某國民運動中心打羽毛球時，被蔡姓球友打中左眼，導致視網膜剝離，治療後視力依舊大不如前，因此提告求償醫藥費、精神慰撫金等，共計155萬9165元。不過，新北地院法官認為，相較於日常生活的一般活動，運動在性質上本來就有較高的風險，況且事發過程只有短短數秒，蔡男的確沒有足夠的時間注意他人的動態同時擊球，難認有過失，最後裁定吳男敗訴。

▲吳男在打羽毛球的過程中被蔡男打中左眼。（示意圖／達志影像，與本案無關，下同）

判決書中提到，吳男在2017年6月至7月間前往某國民運動中心打羽毛球，當時站在對面的蔡男為了接球上前揮拍，結果回擊的球打中他的左眼，導致視網膜剝離，治療後視力受損程度仍相當嚴重，他不滿提告求償醫藥費3萬5810元、看護費1萬6000元、工作損失130萬3955元、精神慰撫金20萬元等，共計應給付155萬9165元。

但挨告的蔡男答辯，當天確實因為接球不慎打到吳男的眼睛，對方下場休息後還有上場和其他人打球，「我在散場前有詢問他眼睛的狀況，他說沒事」，況且診斷證明書上記載是在7月被擊傷眼睛，他在這段期間並未與對方打球，加上運動多半有可容許的風險，只要沒有違反規則，應該可以免除過失責任。

▲不管是什麼樣的運動，都有受傷的風險。

新北地院法官認為，與日常生活中的一般活動相比，運動在性質上確實有比較高的風險性，參與運動且做出固有風險範圍內的行為，就算是默認同意放棄賠償請求權，除非是他人有超過通常範疇的故意或魯莽行為導致受傷，才能請求損害賠償。

法官指出，考量到羽毛球屬於球速很快的運動，蔡男在當下也只有數秒的反應時間，難以認定他有足夠的時間可以關注吳男的動向，同時還要注意回擊後羽球的落點位置是否為人體較脆弱的部位，最後裁定吳男敗訴，蔡男免賠。