小三被抓包車震辯「痔瘡開刀不能做」　豬頭人夫自傲「我還行」成鐵證

▲小三與人夫搞車震，被正宮提告。（圖／達志／示意圖）

記者唐詠絮／彰化報導

66歲人夫與前妻再度登記結婚，哪知隔月就跟同公司的46歲小三在農舍旁搞車震玩親親，被老婆與友人當場拍照抓姦，手機還被小三摔壞，人夫說我還有性能力確實與小三有嘿咻，但小三則辯稱人夫有嚴重的糖尿病、而她自己前一天才剛做完痔瘡手術，不可能用「女上男下」的姿勢啪啪，傷口會裂開，正宮氣得提告。

但法官認為痔瘡長在肛門，行痔瘡結紮手術後，並非必然不得以陰莖插入陰道之方式為性交，雖然有提出診斷證明書，不採信小三說詞，將小三依相姦罪判刑4月，另摔壞正宮手機，依毀損罪處拘役20日，均得易科罰金。

判決書指出，正宮於2017年10月29日晚上，請友人騎機車載到農舍，用手機照明，看到小三頭往後面就拍照，用手機開燈去開車前門，看到兩人疊在一起，女生在上，人夫在下，正宮說，看他們有在性交，後來她一直搶我的手機，我拿在手上她拉、搶就摔在地上，面板破掉，像在搶東西一樣。

人夫在以證人身分出庭，並指出當晚，跟小三在農舍那裡就是在搞，搞到一半，她在上面我在下面，小三抬頭看到外面有燈光，那時下午6 、7 點，看到燈光才跟我說怎麼會有燈光，我才起來看，就是我太太進來，她用手機，手機有燈，跑到車子這邊來看，那天晚上我們兩個確實有性交，做到一半，我太太就來了，那時候我在下面，小三坐在我身上。

法官審理時問人夫，糖尿病是否影響性功能？人夫說因為糖尿病吃藥5、6年了，是輕微的，但還有性交能力，正宮也作證不因糖尿病影響而喪失性能力。

法官審酌小三介入他人之婚姻，破壞家庭和諧、圓滿，造成告訴人精神上痛苦，所為實屬不當，又遭告訴人發現相姦行為之現場毀損告訴人手機，造成手機面板破裂損壞，至今未能與告訴人達成和解，將小三依相姦罪判刑4月，另摔壞正宮手機，依毀損罪處拘役20日，均得易科罰金。

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