晉謁吉里巴斯總統　蘇嘉全：感謝支持台灣參與國際組織

▲蘇嘉全晉謁吉里巴斯總統馬茂。（圖／蘇嘉全辦公室提供）



記者林銘翰／台北報導

12日為我國友邦吉里巴斯共和國獨立40周年紀念日，立法院長蘇嘉全11日以特使身分赴抵吉里巴斯，並晉謁吉國馬茂總統伉儷。蘇嘉全指出，吉里巴斯在「世界衛生大會」（WHA）、「國際民航組織」（ICAO）和「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）等重要國際場域中，都極力表達對台灣的支持，讓台灣政府與人民感念在心，特別向吉里巴斯總統馬茂表達感謝。

蘇嘉全表示，總統蔡英文非常重視吉里巴斯共和國獨立40周年紀念日，因此特別請他擔任特使來向馬茂總統表達敬意，他也非常榮幸能夠代表蔡英文總統來到吉里巴斯，為吉里巴斯獨立40周年獻上台灣最誠摯的祝福。他並帶來蔡英文總統親筆祝賀函，以及向馬茂呈遞特使國書，相信吉里巴斯在馬茂的領導之下，能夠讓人民及國家更加往前邁進。

蘇嘉全指出，台灣在醫療、農業、漁業等領域發展非常先進，而台灣與吉里巴斯同屬島嶼國家，也面臨如地球暖化等相同問題，因此台灣願意與吉里巴斯合作並分享經驗，全力支持和推動相關政策。

針對吉國大力支持台灣參與國際組織，蘇嘉全也向馬茂表達台灣人民的感謝，他指出吉里巴斯在「世界衛生大會」（WHA）、「國際民航組織」（ICAO）和「聯合國氣候變化綱要公約」（UNFCCC）等重要國際場域中，都極力表達對台灣的支持，讓台灣政府與人民感念在心。

蘇嘉全也提到，這次特使團成員除了相關行政單位的代表，更特別邀請幾位漁業界的台商朋友加入，希望能夠為台吉兩國的漁業發展，帶來更多合作機會。他強調台吉兩國建交16年來同舟共濟，攜手完成超過100項合作計畫，期盼台吉兩國邦誼永固，並繼續深化兩國經貿關係。

馬茂則表示，吉里巴斯與台灣的外交友誼蒸蒸日上，在歷任大使的努力下，兩國關係越來越好。而來自台灣的技術團，也為吉里巴斯的經濟發展增添不少助力，無論是學校、醫院甚至是總統官邸都受益於農技團的幫助，相關技術訓練計劃，如外島的蔬果種植計畫和農業部合作等都讓吉國國民獲益良多。

在吉里巴斯共和國獨立40周年國慶之際，馬茂也對蔡英文派任特使團前來吉國表示感謝，他相信這次的訪問會讓蘇嘉全有難忘的回憶。

▼蘇嘉全出訪吉里巴斯。（圖／蘇嘉全辦公室提供）

