快訊／撞霧台2號橋拋飛溪谷　女騎士送醫急救不治

▲屏東縣霧台鄉2號橋，一名婦人自撞橋墩噴飛摔落河床，送醫不治。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福、潘鳳威／屏東報導

屏東縣霧台鄉台24線2號橋，今日下午2時許發生一起意外事件，一名家住高雄左營區的84歲陳姓婦人騎乘機車行經該處，不明原因自撞橋墩，人當場噴飛掉落約30米深的溪谷，機車則倒在路中，零件四散。屏東縣消防局獲報，搜救多時終於將婦人吊掛至橋面，但婦人因傷勢嚴重失去生命跡象，緊急送往榮總龍泉分院搶救，仍於稍早宣告不治，詳細事故原因有待警方進一步調查釐清。