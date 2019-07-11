吉里巴斯獨立40週年　蘇嘉全率團出訪

▲蘇嘉全。（資料照／記者屠惠剛攝）

政治中心／綜合報導

我太平洋友邦吉里巴斯共和國12日獨立滿40週年，立法院長蘇嘉全以總統蔡英文特使身分11日率團前往，並為12日獨立慶典準備足球與排球100顆作為賀禮，也派遣「巡護九號」敦訪吉國，將安排雙方海巡人員共巡，以凸顯我與吉國同為海洋國家守護漁業資源及領海安全的決心。

蘇嘉全12日將參加吉國國慶慶典與酒會，13日晚間應邀出席馬茂（H.E. Taneti Maamau）總統歡迎酒會、拜會國會議長萬伊（Hon. Tebuai Uaai），並視導「巡護九號」海難搜救演練，視察我駐吉技術團與水產站等雙邊合作計畫，慰勞館團人員及海巡官兵在海外服務的辛勞，並期勉同仁繼續為我外交工作努力。

另外，蘇嘉全也邀請我漁業界代表參加特使團同赴吉國，瞭解當地投資與貿易環境，以期強化經貿交流，增進雙方邦誼，我海洋委員會海巡署也派遣「巡護九號」敦訪吉國，屆時將安排雙方海巡人員共巡，以凸顯我與吉國同為海洋國家守護漁業資源及領海安全的決心。



為祝賀吉里巴斯共和國40週年國慶，我國還特別選派國防部樂儀隊教官前往訓練該國警察樂儀隊，增添慶典歡愉及隆重氣氛，並準備足球與排球100顆作為賀禮。