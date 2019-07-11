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販售菸品給未成年者可罰5萬　這兩家店最容易違規！

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在家抽菸視同家暴，泰國立禁法！菸殘留家中比抽菸更可怕，超致癌！

▲青少年抽菸影響腦部發展。（示意圖／ETtoday資料照）

實習記者梁家源／綜合中心

國民健康署日前公布數據，有5成青少年買菸時未被店家拒絕，有4成店家違規賣菸給青少年，高中職學生，其中檳榔攤和傳統商店的違規比率最高。國民健康署呼籲，任何人都禁止提供菸品給未滿18之青少年，違者依同法第29條規定，最高可處新台幣5萬元罰鍰。

根據青少年吸菸行為調查結果顯示，107年有超過5成（57.2％）的國中吸菸學生買菸時未被店家拒絕，相較106年（50.8%）增加了6.4%，高中職則約有7成吸菸學生（69.2％）買菸時未被店家拒絕。美國國家成癮物質濫用中心報告，發育中的腦部，對尼古丁相當敏感，菸品的尼古丁會影響青少年的大腦發展結構、影響學習。

請繼續往下閱讀...

國民健康署委託財團法人中華民國消費者文教基金會於107年4月至10月期間，於全國22個縣市共抽測660家菸品販賣場所，安排年滿18歲工讀生身穿制服以「喬裝測試」方式至店裡買菸，測試業者是否拒絕賣菸。調查結果發現，107年各類販菸業者違法賣菸比率為42.7％，其中以檳榔攤和傳統商店違規率最高（59.7％及47.4％），連鎖便利商店、連鎖超市或大賣場違規率則是約3成左右（28.0％、29.5％）。連鎖便利商店違規率相較106年明顯增加，約1.4倍，各類商店整體違規率也較106年上升了3成。

▲▼檳榔西施、檳榔攤（圖／記者黃克翔攝）

▲檳榔攤示意圖。（圖／記者黃克翔攝）

國民健康署強調，一定會加強查察，商家請勿心存僥倖，務必落實第一線賣菸人員的教育訓練，遇到身著制服的學生或是需要確認年齡的顧客，應確實查驗身分，除口頭詢問外，也應請其出示身分證明文件，以查證是否已滿18歲，若購買者無身分證明文件或不出示，即應拒絕販售。

戒菸資源：

◎ 免費戒菸諮詢專線：0800-63-63-63

◎ 全國超過4,000家戒菸服務合約醫事機構（查詢電話：02-2351-0120）

洽各縣市衛生局（所）接受戒菸諮詢或服務，可免費索取戒菸教戰手冊

ET快訊
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關鍵字：青少年,抽菸,違規,吸菸,學生

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