影／粽子RAP、王老先生之小吃　21組台生美食影片爭搶冠軍獎5萬

▲超洗腦的粽子神曲,聽過馬上無法忘懷 。(圖/國發會提供)

記者崔至雲/台北報導

隨著雙語國家政策的推動,雙語教育已漸漸深入台灣每座城市、每個偏鄉、甚至離島。國家發展委員會10日在「雙語國家Bilingual Nation」官網公布「校園創意短片徵選活動入圍名單」,證明台灣雙語教育已在全台遍地開花。該比賽吸引99件學生作品,其中21組入圍,27日的頒獎典禮上也將公布擁有5萬元的最終冠軍。

身為評審,同時是台南第二官方語言辦公室推薦外師,也是拍攝許多介紹台灣美食影片的知名Youtuber Wes說,「There are some good videos in there這次競賽真的有許多優秀的作品」。為了爭奪超高人氣,99組從國小到大學的各年齡層參賽者,為了吸引投票者們的目光並且拉高評審們的分數,無不絞盡腦汁設計出充滿創意及逗趣的影片橋段。





▲高雄科技大學學生的夜市美食創意 。(圖/國發會提供)

崑山科技大學的同學就把粽子的英文rice dumpling與「饒舌Rap」結合,創造出超洗腦的粽子神曲;高雄科技大學的同學也將經典兒歌「王老先生有塊田」改編成夜市美食唱出來,同樣令人印象深刻。近期超夯的漫威「復仇者聯盟Avengers」內的無限手套則是光明國中學生的創意來源,彈指間盡享各種台灣美食,鑲上美食寶石的無限手套最終也成功地幫他們拿下本次影片競賽的「人氣王」寶座。



國發會表示,競賽中同學們展現的英文力與創意著實讓人感到驚艷,而且大家在爭相投入人氣票數時所展現的高關注度,在在展現出大家對「雙語國家」政策的認同。另外,影片評審在多次細部討論後,原定只會選出20組入圍名單,但最後因兩組影片分數相同,為了鼓勵大家支持活動,而決定公布入圍名單為21組。

▲學生用漫威無限手套來助陣,介紹台灣美食 。(圖/國發會提供)



國發會也說明,在27日的頒獎典禮上,除了將邀請21組入圍組別從全台各地前來頒獎典禮現場外,整個頒獎模式將模擬美國奧斯卡Oscar Awards頒獎模式。透過虛擬舞台視覺、入圍影片橋段的舞台表演及拆開得獎信件的頒獎方式來讓學生們體驗有如站上國際頒獎舞台的氣氛,並同步以網路直播將得獎者的喜悅一起跟全台民眾分享,也讓更多人了解到「雙語國家」政策良善的立意。

▲澎湖馬公國中學生介紹澎湖在地美食 。(圖/國發會提供)