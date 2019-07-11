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北京故宮祭出88個職缺...4萬人瘋搶「文物修復師」　單霽翔「提高門檻」滅火

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▲故宮祭出88個職缺...4萬人瘋搶「文物修復師」　單霽翔「提高門檻」滅火（圖／中新社）

 ▲在故宮修專門鐘錶的師傅。（圖／中新社，下同）

大陸中心／綜合報導

隨著紀錄片《我在故宮修文物》一夕爆紅，「文物修復師」成為熱門職業。北京故宮博物館近年來祭出了88個新職缺，瞬間吸引4萬人報名；對此，北京故宮前院長單霽翔近日在北京演講時表示，該職缺將會再提高門檻，必須要有名牌大學碩士以上的資格才能報名。

據悉，為了帶領大家走進北京故宮的古老宮牆，執導蕭寒歷經了5年籌備、4個月的紀實才拍攝出《我在故宮修文物》，揭開中國頂級文物修復的秘密技術，以及匠師生活和技藝傳承的師徒情誼。單霽翔10日在北京發表主題演講時表示，自從該部紀錄片走紅後，故宮的文物修復師就成了炙手可熱的「網紅」職業。

《我在故宮修文物》記錄著12位身懷絕技的北京匠師，他們修復價值連城的宮廷珍寶，包括青銅器、陶瓷、木漆器、百寶鑲嵌和織繡等，匠師嚴絲合縫宮廷鐘錶的上千零件，並且將碎成百餘片的青銅器拼接完整，用一輩子來實踐「擇一事，終一生」的堅定信仰。

▲故宮祭出88個職缺...4萬人瘋搶「文物修復師」　單霽翔「提高門檻」滅火（圖／中新社）

▲文物修復師示意圖。

單霽翔提到，近4年來，每年報考故宮文物修復一職的年輕人迅速增長，為百年故宮注入了新鮮血液。他也強調，今年招了88名新員工，但卻多達4萬多人報名，所以在經過抬高門檻後決定，必須要是名牌大學碩士以上才能夠報名。

據了解，單霽翔今年4月卸任滿一個月後，再度回到熟悉的故宮博物院任職，獲聘「故宮學院院長」。在他任時間長達7年，將外界認為較嚴肅高冷的古蹟建築結合文創IP，使故宮搖身一變成為新晉「網紅」。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

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關鍵字：單霽翔,文物修復師,北京故宮

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