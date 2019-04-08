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北京故宮「高冷→接地氣」　單霽翔執掌7年後卸任院長

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▲▼北京故宮博物院院長單霽翔17日參加「亞布力中國企業家論壇第十九屆年會」。（圖／梨視頻）

▲單霽翔在活動上發言。（圖／梨視頻）

大陸中心／綜合報導

北京故宮博物院8日傳來人士變動，執掌「紫禁城」7個年頭的單霽翔卸任院長一職，由敦煌研究院院長、十九屆中央候補委員王旭東接任。據悉，單霽翔在過去幾年中在「變」字上下功夫，包括今年2月成功舉辦了「上元燈會」；推出如「故宮口紅」、「御用筆記本」等文創產品，深受民眾歡迎。

▲▼北京故宮,故宮,上元之夜,點燈,紫禁城。（圖／記者曾俊豪攝）

▲「上元之夜」是紫禁城古建築群第一次在晚間大規模點亮。（圖／記者曾俊豪攝）

單霽翔來自江蘇江寧，出生於1954年7月，曾擔任北京市規劃局副局長，北京市文物局局長，文化部黨組成員、國家文物局局長等職。他在2012年1月出任故宮博物院院長，正式執掌「紫禁城」。

微信公眾號《長安知事》指出，單霽翔剛上任時，穿著一雙老舊布鞋，和助理兩個人花了5個月，走遍了故宮的1200座建筑、9371間房屋。據助理說，光是鞋就磨壞了20多雙，「跟著我們院長，費鞋。」

在過去7年中，北京故宮不斷創新，包括2016年的紀錄片《我在故宮修文物》收獲一片讚譽，文物修復師這個群體也跟著走紅；2018年推出《清明上河圖3.0》高科技藝術互動展演，通過巨幅互動長卷、沉浸劇場、球幕影院，構建出「真人與虛擬交織、人在畫中」的沉浸體驗。

單霽翔曾表示，「今天大家接受傳統文化的方式、生活的節奏都不一樣了，我們故宮人要主動適應這個變化。」

▲▼北京故宮,故宮,上元之夜,點燈,紫禁城。（圖／記者曾俊豪攝）

▲元宵節那天北京故宮人潮湧動。（圖／記者曾俊豪攝）

最受關注的莫過於今年2月舉行的「紫禁城上元之夜」元宵節文化活動，這是北京故宮博物院建院94年來，第一次在晚間免費對公眾開放，也是紫禁城古建築群第一次在晚間大規模點亮。在當時引起了搶票風潮，一度讓北京故宮官方預訂網站當機，黃牛票甚至炒到一張9999元人民幣（約新台幣4.5萬元）。

▼民眾紛紛舉起相機記錄美景。（圖／記者曾俊豪攝）

▲▼北京故宮,故宮,上元之夜,點燈,紫禁城。（圖／記者曾俊豪攝）

除了舉辦活動，北京故宮也相繼推出各種文創產品，譬如「故宮口紅」、「御用筆記本」等，都引起討論話題，受到年輕群體的追捧。此外，故宮加強網站的建設，把1862690件文物藏品都公布在網上，並把每一件藏品都拍攝出影像，網友不僅能查閱到每一件藏品的信息，還能圖文並茂的閱讀藏品背後的故事。

「高冷」的紫禁城在單霽翔帶領下變得接地氣，他本人的知名度也大大增長，但他回應稱，「我就是在故宮博物院裡面看門，每天觀眾有序的走進這座博物館，我們做好服務」。

▼故宮之前推出的口紅。（圖／翻攝自中新社）

▲故宮賣口紅的秘密！「三原色」讓網友失心瘋：喜歡都搶不到（圖／翻攝自中新社）

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關鍵字：北京故宮,單霽翔,王旭東,上元之夜,故宮口紅

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