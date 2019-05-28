關係升溫！　梵蒂岡赴北京故宮辦展 　東方版《最後的晚餐》亮相

▲梵蒂岡博物館首度赴北京故宮辦展。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸與梵蒂岡關係持續升溫，北京故宮博物院與梵蒂岡博物館合作展出「梵蒂岡博物館藏中國文物展」，其中，包含20世紀初期的畫家任懿芳等以中國傳統繪畫技法所繪的《最後的晚餐》、《園林中的聖母、聖子與天使圖》等作品，均是梵蒂岡首度將收藏的中國文物帶回中國展出。

《澎湃新聞》報導，此展覽於5月28日至7月14日舉行，策展團隊首次將梵蒂岡博物館館藏的中國文物帶回中國展出，為了此次展覽，他們精選78件展品，涵蓋天主教藝術、佛教藝術和世俗藝術三個方面。

報導指出，梵蒂岡博物館的收藏要追溯到1925年，當時教皇庇護十一世在梵蒂岡組織了一場大型展覽，匯集10萬多件世界各地的精美藝術品，意在展示天主教會對世界各國人民文化和藝術的尊重，這次的梵蒂岡展也奠定梵蒂岡博物館中國文物收藏的基礎。

在那之後，梵蒂岡博物館陸續接收一些早期傳教士的收藏，最終形成現在5000多件中國文物收藏品的規模。而此次參展作品則充滿中國審美的天主教藝術品，西方世界耳熟能詳的宗教故事也換上東方面容、衣著及場景，中國傳統的瓷器、琺瑯器上則出現了聖經故事、教堂等等內容。

▲任懿芳作品（右至左）《最後得晚餐》、《逃往埃及圖》。（圖／翻攝《澎湃新聞》）

例如王肅達畫的《園林中的聖母、聖子與天使圖》，繪畫主題雖然是天主教的，但其作品無論是在背景、構圖還是在人物形象等方面均堪稱中國繪畫之典範。畫中的聖母、耶穌和天使均表現出東方特徵，身著中國風格的服裝，置身於點綴著花卉、假山的中式園林內。

報導指出，另一幅受矚目的作品則是畫師任懿芳的《逃往埃及圖》，這幅畫描繪的也是聖家庭（聖約瑟、聖母瑪麗亞和聖嬰耶穌）從伯利恆起身逃往埃及的情形，畫旁還落款：任懿芳恭繪。鈐印：懿芳及「天主聖母，為我等祈」。

事實上，梵蒂岡與中國大陸就主教任命問題在去年九月簽署一項歷史性協議，外界解讀是台梵邦交可能生變的前兆，教廷當時向我方重申此一臨時性協議無涉政治外交，更不影響雙方70多年的邦交關係。

然而，在協議之後，中梵關係可以說逐漸升溫，先是四月底的2019北京世界園藝博覽會，梵蒂岡首度獲大陸官方邀請，參加在中國大陸舉辦的國際展覽，並打造梵蒂岡館進行交流。當時梵蒂岡代表指出，此次北京世界園藝博覽會的目的是打造對話氣氛，推動雙方關係更進一步。

▲展廳內部景觀。（圖／翻攝《澎湃新聞》）