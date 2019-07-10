原薪加1倍！曝條件「工作強度X3倍」：該加薪嗎　他萌生辭意…網點出關鍵

▲上班族示意圖。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

網搜小組／綜合報導

就正常情況來說，工作上責任越大，相應的薪水也會越高。一名網友就在PTT發文徵詢意見，他表示公司最近推出加薪方案，不過工作強度也會隨之拉高，在沒有維持原樣的情況下，讓他萌生了離職念頭。對此有鄉民突破盲點，認為要看身心的抗壓力，否則多賺到的錢也是得拿去看醫生。

一名網友在PTT女孩版上發文向網友詢問，他表示日前公司提出了要幫員工加薪的方案，不過代價是工作強度會大幅增加。他假設一個月的薪水是10萬元，月平均工時為300小時，公司提出3種方案，「方案1：加薪1/3，但工作強度變1.5倍；方案2：加薪2/3，但工作強度變2倍；方案3：加薪1倍（原本的兩倍），但工作強度變2.5~3倍。」

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他表示，公司上層為了做給老闆看，就做此決策，讓他自開「想離職的方案」，詢問鄉民在沒有維持現狀的選項之下，會偏好哪一個選擇。

▲網友回覆。（圖／翻攝自PTT）

對此有網友稱，工作強度是虛擬的，就算先說好增加多少倍也不見的就是如此，但是薪水就是固定的數字，況且3個選項都是變得更忙碌，因此選擇第3個方案最划算；也有人說如果強度變大不等於工時加長的話，都是可以接受的。

但也有人點出「忍受壓力程度」的重要性，若工作強度拉高但身心卻無法承受，多賺到的錢還是得拿去看醫生。然而，也有人認為「加薪」這件事是要看比例的，他表示如果工作和薪水都變為2倍，這樣只能說是自己多花勞力、心力去賺來的，稱不上是加薪，「更不用說你的例子根本不成比例。」

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