吃自助餐！闆娘吐苦水：客託煮2菜1湯　他一聽40人份「預算400元」秒傻

▲原PO發問，「400元要做40人份的餐點？」（示意圖／記者張一中攝）

網搜小組／綜合報導

外食族不知道要吃什麼的時候，便當或自助餐就是最好選擇，現在許多自助餐店還會依客人預算，直接幫忙選好主配菜。一位網友日前到自助餐用晚餐，聽到老闆娘抱怨，說有某宗教的人到店裡，希望店家煮2菜1湯、總共40個人要分食，但預算只有400元，讓原PO聽傻「等於一個人10元，是要吃什麼？」

這位網友在PTT的WomenTalk板上貼文，「400元要做40人份的餐點？」文中表示，他到自助餐店吃晚餐，老闆娘直抱怨，接著敘述他從店家那聽到，「剛剛有一個某宗教的，去問老闆娘說想要煮2菜1湯，40人份，預算只有400元。」

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原PO聽到後就傻眼，忍不住問「自己煮400元都不知道能煮幾人份，更何況是40人份，等於一個人10元，是要吃什麼？」看到貼文後，其他人也覺得很瞎，「太扯就拒絕不要做啊」、「想到我朋友，學長給他10元叫他去買雞排加珍奶」、「別懷疑現在一堆這種的，不止便當」、「一個強迫樂捐？」

至於400元到底要怎麼煮，網友們紛紛異想天開，「夜市有賣10元壽司」、「三色豆分類+蛋花湯」、「我家印尼泡麵一箱300，有40包，煮湯的一人一包的量，剩100塊當工錢」、「可參考黃金傳說，搶超市特價食物，撿免費的食材或釣魚」、「買一大袋麵粉作饅頭，吃到飽」、「一道三色豆、一道豬油渣、一道味噌豆腐湯，這樣應該有機會」、「300買米、50買豬油+醬油，40人份豬油拌飯搞定。」

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