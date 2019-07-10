子宮外孕奪孕婦命　婦產科醫師有疏失遭判刑1年4月定讞

▲新竹蘇姓醫師未檢查出孕婦子宮外孕，導致孕婦延誤救治，醫師遭判刑定讞。此為示意圖。（示意圖／達志影像）

記者吳銘峯／台北報導

新竹蘇姓婦產科醫師，2010年間接受一名孕婦求診，蘇姓醫師當時並未檢查出孕婦子宮內有胚胎，就開藥囑咐孕婦回家多休息。結果孕婦因為子宮外孕，胎兒撐破輸卵管，導致腹腔長期出血、休克，最後不治身亡。最高法院審理後，認定醫師有疏失，10日將他依照「業務過失致死罪」判刑1年4月定讞。

判決指出，鄭姓婦人在2010年5月初到蘇姓醫師的婦產科求診，當時婦人已經以驗孕棒驗出懷孕，求診前4天又曾到大醫院以陰道超音波，檢查出子宮內有胚囊，不過婦人到蘇姓醫師求診時，有暈眩及下腹部劇烈疼痛之症狀。蘇姓醫師雖然以陰道超音波檢查，但沒看到子宮內有胚囊，經過內診後，蘇姓醫師認定婦人為骨盆腔發炎感染，開藥叫婦人回家多喝水、多休息。

婦人返家後1個多小時，開始劇烈嘔吐，家人打電話給蘇姓醫師，醫師要求將婦人帶回診所打止吐針。婦人回診時，已經痛到無法下車行走，醫師此時仍未進一步檢查，就上車施打止吐針後，讓婦人返家休息。但婦人狀況持續惡化，當天晚間就送進署立新竹醫院急診，查出因子宮外孕，胚胎撐破輸卵管，導致婦人腹部長時間大量出血，最後休克，經過急救後，仍在2週後不治身亡。家屬提告，檢方依照「業務過失致人於死罪」，對醫師提起公訴。

法院審理後，均認定醫師可以透過抽血檢測絨毛膜指數等適當之醫療措施，檢測婦人是否子宮外孕，以避免錯失急救良機。因此法院認定醫師有過失，一審判刑2年，二審維持2年刑期但宣告緩刑5年，醫師也須賠償家屬300萬元，更一審也判刑2年、緩刑5年，但改要求醫師賠償家屬共480萬元。

全案再經更二審，更二審仍認定醫師有疏失，改判1年6月，但不宣告緩刑。案經上訴最高法院，最高法院10日自為判決，改判刑1年4月，仍未宣告緩刑，全案定讞，醫師須入監服刑。