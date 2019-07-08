潘恒旭稱沒聽過丟筆習俗！　王定宇狠譏「無知災難」：草包就是草包啊

▲民進黨立委王定宇批評潘恆旭，「草包就是草包」。（資料圖／記者屠惠剛攝）

地方中心／綜合報導

鐵路警察李承翰遭凶嫌猛捅一刀殉職，網傳一段行政院長蘇貞昌出席告別式故意摔筆的畫面，事後蘇貞昌澄清這非李承翰的告別式，且擲筆的動作是屏東習俗。高雄市觀光局長潘恒旭稱，自己是屏東人沒聽過這個習俗，要蘇做錯就道歉，不要多一個「拗慢院長」封號。民進黨立委王定宇則狠批潘無知，「草包就是草包」！

面對蘇貞昌的澄清，潘恒旭8日上午發文指出，自己是屏東人，從來沒聽過告別式丟筆的習俗，「院長做錯了就說聲道歉，不要硬拗硬掰，不然繼卡神院長後多一個拗慢院長的封號」。

▲高雄市觀光局長潘恒旭稱，「沒聽過丟筆習俗」。（資料圖／記者洪正達攝）

見到了潘恒旭的PO文，王定宇忍不住出聲了，他在臉書狠酸，「你在場看見的小三通是假的。你自曝沒聽過的反而是真的！」。

王定宇解釋，以南部為主的喪禮風俗「點主」，其中有一個「口令、動作」是「硃筆擲落地，子孫賺錢賺真多（以台語發音有押韻」，只是有時候點主官會將筆交給禮生來取代擲落地。

他要潘恆旭不懂就找個道長、師公問問，或是請教一下擔任過首長的楊秋興就會知道了，王定宇批評，「不知不是問題」，「無知還堅持剛愎自用」才是災難！他更在文末標註，「#對台灣地方風俗文化的疏離心態」、「#草包就是草包啊！」。

▲王定宇PO文罵潘恒旭草包。（圖／翻攝自Facebook／王定宇）

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