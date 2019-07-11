時力傳祭黨紀約束「挺柯」　柯文哲：一個人不一定代表全部人

記者陳家祥／台北報導

時代力量黨主席邱顯智傳出在訪美時表示，若台北市長柯文哲參選總統，將以黨主席身分用「黨紀」約束挺柯黨公職，意即時力將與柯「切割」。對此，柯文哲11日表示，私底下講話是一回事，要官方證實的才算，且一個團體裡面有各種人都有，「一個人的意見代表全部人的意見？也不一定」，強調事情真的發生再講。

對於時代力量傳出要切割一事，柯文哲11日受訪時說，其實私底下講話一回事，這也是一樣，要官方證實的才算，「私底下我們在聊天什麼話都有」。而立場偏台獨的時代力量，最有意見的就是針對台灣主權的態度上，柯文哲僅淡淡回說，有些東西還是要溝通。

但時代力量支持群眾以淺綠、年輕族群為主，尤其在年輕族群部分與柯文哲有很大的重疊性，媒體也問到是否會擔心因此流失部分選民的支持？柯文哲表示，一個團體裡面有各種人，也不是一個人就等於一個黨，每一個人都是這社會當中的一份子。

對於邱顯智稱說要用黨紀約束，柯文哲說，這常常是這樣，「一個人的意見代表全部人的意見？也不一定」，因此不用去什麼聽說啦、傳說啦、傳聞啦，「我現在態度都是發生再講。」

而相較於時代力量選擇切割，親民黨則是積極對柯文哲示好，還說說一加一會大於二。媒體問到，是否考慮白橘合作？柯文哲反問，「一加一大於二？一加一不是等於二嗎？」；至於外界解讀是因為考量「白橘」沒有加分，才沒有積極回應，柯說，合作有各種合作，事情發生再煩腦。

▲柯文哲時事堵訪。（圖／記者范綱儀攝）