　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

長榮「內鬼」流出工會LINE對話？　律師揭間諜滲透「破壞團結權」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼長榮空服員罷工，桃園市空服員職業工會幹部郭芷嫣。（圖／記者李毓康攝）

▲郭芷嫣因加料失言案引發爭議。（資料照／記者李毓康攝）

生活中心／綜合報導

長榮罷工結束後，風波仍不斷延燒，桃園市空服員職業工會幹部郭芷嫣日前在Line群組的對話遭到外流，導致外界議論紛紛。針對相關案件，桃園市空服員職業工會律師吳俊達說明，這種對話遭到外流的情形，是被「資方間諜或暗樁」截圖提供的，這種行為嚴重影響勞工、公會的團結權與工作權，應該透過法律封鎖，但目前仍未有有效反制手段。

郭芷嫣日前在Line群組放話「中途跳船的，電爆」、「不電落跑的電誰」、「80列車，已起程」，引起外界議論，導致形象由白轉黑。雖然工會急忙澄清「應是大頭照遭盜用發言」，但郭芷嫣卻承認是本人發言。

請繼續往下閱讀...

針對Line群組流出的對話截圖，吳俊達在FB上表示，這是資方間諜、暗樁主動提供給公司的，早前的「遠航運務員解僱案」中，就已經發生過類似情況。

吳俊達說明，這兩起案件凸顯了重要的法律問題，「對於『資方間諜』的強大殺傷力，法律上應該如何消除這樣打壓工會及勞權的行為？」他強調，若不透過法律禁止「資方間諜」滲入工會、勞工的討論群組，並下令「不得讓間諜蒐證的資訊」用在法律上，那麼勞工、工會的團結權與工作權將受到嚴重危害。

▼吳俊達在臉書聲明的全文。（圖／Facebook／吳俊達）

▲▼吳俊達全文。（圖／Facebook／吳俊達）

至於如何對資方間諜進行約束，吳俊達提出3大難處，分別是：

一、在哪些案件或程序上，必須嚴格排除，這些由資方間諜提供證據的證據能力？

二、在那些例外情況下，法律上則可以允許雇主採用秘密調查手段？

三、用途是否僅限於生產營運改善，而不包括人事管理？

此外，吳俊達提到，上述資方間諜或秘密調查人的蒐證問題，不能只依靠工會或勞工組織，事後才透過除名或其他「紀律處分」，來亡羊補牢。他指出，間諜、細作的身份通常是難以釐清、求證，因此應該透過「事前」的法律、證明，針對這種「不正取證手法下的證據」的情況，直接給予「封鎖效力」。

吳俊達總結，這些留言、截圖應該禁止作為法律上的證據，無論是企業內部懲處、民事責任、刑事責任，都應該全面排除「作為不利當事人認定時的證據能力」。

▼郭芷嫣日前在Line群組說「中途跳船的，電爆」。（圖／翻攝自Facebook／桃園市空服員職業工會）

郭芷嫣公布15張對話截圖還原真相。（圖／翻攝自Facebook／桃園市空服員職業工會）

ET快訊
國中被班導踹頭！他20年後當街賞巴掌「記得我嗎」　母聽判決痛
準度爆表！靠「生日數字」算出你專情or超花心　6號狂愛肉體出
借錢不成勒死她！29歲女被棄屍摩鐵...男友領光存款　嚇前妻
中職／味全龍選定澄清湖主場　高雄市表達歡迎

關鍵字：長榮航空,罷工,空服員,空姐,吳俊達,郭芷嫣,飛機餐

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

影／買卡比獸玩偶！他一開箱「圓肚擠出腸子痕」看呆　下秒解壓縮…萌樣療癒翻

18歲妹被肉搜霸凌…805字淚喊：我挺得住！健身教練男友嗆韓粉「跟猩猩一樣」

影／客才裝冷氣就罵不冷「這什麼東西」　家電商一看超傻眼…妻：同行保證遇過

高中妹加油站打工：怎沒看到你老婆？　一周後接駕駛電話傻住…神明開示了

女大生吃青春痘藥…2周內竟肝衰竭身亡　來不及換肝

台北哪條路最陰？網友狂推這條「魔王路段」...曾年死9人

影／郭芷嫣「老外擦屁→霸凌加料」形象黑化　網爆台大醫畢業…真相曝光

快訊／機師鼓吹加料遭記2大過免職　工會凌晨發聲明：打擊上萬員工士氣

長榮「內鬼」流出工會LINE對話？　律師揭間諜滲透「破壞團結權」

長榮後換誰？內行人提「2血汗徵兆」：這行業是罷工開山祖師

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

29歲腦癱選手舌頭穿線　「針.紙」放進嘴巴...出來是千紙鶴！

同事遭通緝犯拖行...台南警拔槍！　6槍擊斃「符合用槍時機」獲不起訴

客才裝冷氣罵不冷「這什麼東西」　家電商一看傻眼…同行保證遇過

2嫌開BMW摸走早餐攤2500元！差一步...阿嬤急奔追不回辛苦錢

加油沒熄火！18歲女失手油門一催　直直撞「黑白馬」...網笑：報警處理

長榮「內鬼」流出工會LINE對話？　律師揭間諜滲透「破壞團結權」

長榮後換誰？內行人提「2血汗徵兆」：這行業是罷工開山祖師

快訊／罷韓煎餅店深夜聲明！「10個對不起」曝精神耗弱就醫：別再罵我了

陽明生藥所長蕭崇瑋論文造假　教評會決議撤銷教授資格

快訊／升等論文涉嫌「違反學倫」　陽明蕭崇瑋被撤銷教授資格

戰完吳宗憲…館長嘆氣「健身房業績倒退14％」　下一舉動被網讚爆

女大生何至柔帶弱勢孩子攻百岳　合歡山上生存4天

約戰館長遭嗆「小心吃子彈」　練喻軒火大：要去總統府撒五星旗

快訊／長榮航空晚間發聲明！5點承諾反霸凌：飛安沒有雙重標準

水彈又來！南台灣7縣市「豪雨夜襲」　氣象局預警：下周熱帶系統發展機率高

長榮「內鬼」流出工會LINE對話？　律師揭間諜滲透「破壞團結權」

確定告韓粉了！18歲女被嗆「應召的」失眠…粉絲血淚信讓她轉念

快訊／北市錦州街「老舊華廈」深夜火警！　1男全裸急送醫亡

7/1起限量！哈日族掃貨美白、防曬藥妝　海關管制「最多12瓶」

最美國小生「逆天顏值」甜笑瘋傳！網一看大驚：龍母穿越時空

世大運／金牌戰慘敗落淚　莊天羽期待下次復仇

勇遭殺警乘客全圍觀？女乘客「淚PO全程」訴真相：怎麼救？你教我

永凍層解凍　4.1萬歲線蟲復活　地球上最高齡動物！

「韓粉工程師」看不慣蘇貞昌…造假告別式摔筆影片：跩什麼跩

一群醉漢叫Uber…司機正準備拒載　看到他們手中的小東西「融化惹」

忘了鎖！凌晨「恐怖賊闖小孩房」一調監視器家人怕爆：太恐怖

生活熱門新聞

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

即／罷韓煎餅店深夜聲明　曝精神..

蛋殼黏整片小米！養雞人曝：不是..

戰完吳宗憲…館長嘆：健身房業績..

高中妹加油站打工：你老婆呢？一..

即／長榮航空5點承諾：飛安沒有..

水彈又來！南台7縣市豪雨夜襲

買28入可頌！4寶「一早嗑26..

約戰館長遭嗆　練喻軒火大回應了

即／升等論文涉學倫　蕭崇瑋教授..

韓粉霸凌女友！他嗆：跟猩猩一樣

客託煮2菜1湯　40人份「預算..

一談戀愛就變女僕！巨蟹隨傳隨到

阿公找軍人同袍！網秒歪樓：求徵..

更多熱門

相關新聞

長榮後換誰？內行人猜是罷工開山祖師

長榮罷工延燒17天落幕，雖然爭取到飛安獎金3.6萬元，但也可能可能失去12萬元的年終，許多網友也在猜下個罷工的會是誰。台鐵員工、於基隆電務分駐所擔任技術助理的黃德輝也大膽預測，「下一個最可能發動罷工的血汗工廠：台鐵」。

即／長榮航空5點承諾：飛安沒有雙重標準

長榮南崁總部前　交通恢復順暢

空姐罷工餘波　長榮航6月營收年減17.4%　創15個月來新低

郭芷嫣仍未露面　警方：10日內都可　　

讀者迴響

發燒話題

世大運 花木蘭 吳宗憲 王令麟 長榮罷工 登革熱 獅子王 味全龍 寶可夢Pokemon 范冰冰李晨分手 黃曉明Angelabay 王令麟 金曲獎 宋仲基宋慧喬 反送中遊行 秋行軍蟲 福衛七號 謝忻不倫阿翔 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 王令麟 地震 羅志祥于大夢 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 王令麟 秦偉性侵 復仇者聯盟 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒 姜至奐

熱門新聞

高一兒女友懷孕　他4天當阿公

即／罷韓煎餅店深夜聲明　曝精神耗弱就醫

藍髮裸女闖家！他狂開39槍…12歲兒一招制服

國中被班導踹頭！20年後他賞巴掌　被判刑

蛋殼黏整片小米！養雞人曝：不是蟲卵

情侶同天生！見爸媽才發現是「雙胞胎姊弟」男友悲痛自殺

楊冪洋裝被扯掉「豪球瞬間彈出」！走光舊照瘋傳

登喜馬拉雅山隊滅團　8人最後身影…

情侶對鏡拍照　爸放大驚見潤滑油

戰完吳宗憲…館長嘆：健身房業績倒退14％

即／台南大雷雨淹水　淹半個輪胎高

《RM》金鍾國驚爆「LA密戀生女」

清純女星「劇組全是表哥表弟」！藝人男友噴綠光偷哭

「20÷2X=5，X=？」家長老師戰翻了

靠「生日數字」算出你到底多花心！

更多

最夯影音

更多

彰化幸福企業！員工平均薪資67K 每月調薪還有「7台超跑」隨便開

主人不要我了...13歲老狗遭丟路旁 「死守原地不肯走」眼淚狂流惹心碎

婆婆端芒果問「要不要配飯」加醬油　　台南老家神秘吃法！她傻眼：整我？

華晨宇哀嚎：我真的選不出來　六星選手PK《遇見》...開口跪

孫安佐狂奔甩媒體　狄鶯笑噴：我兒子太可愛了！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面