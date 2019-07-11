長榮「內鬼」流出工會LINE對話？　律師揭間諜滲透「破壞團結權」

▲郭芷嫣因加料失言案引發爭議。（資料照／記者李毓康攝）



生活中心／綜合報導

長榮罷工結束後，風波仍不斷延燒，桃園市空服員職業工會幹部郭芷嫣日前在Line群組的對話遭到外流，導致外界議論紛紛。針對相關案件，桃園市空服員職業工會律師吳俊達說明，這種對話遭到外流的情形，是被「資方間諜或暗樁」截圖提供的，這種行為嚴重影響勞工、公會的團結權與工作權，應該透過法律封鎖，但目前仍未有有效反制手段。

郭芷嫣日前在Line群組放話「中途跳船的，電爆」、「不電落跑的電誰」、「80列車，已起程」，引起外界議論，導致形象由白轉黑。雖然工會急忙澄清「應是大頭照遭盜用發言」，但郭芷嫣卻承認是本人發言。

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針對Line群組流出的對話截圖，吳俊達在FB上表示，這是資方間諜、暗樁主動提供給公司的，早前的「遠航運務員解僱案」中，就已經發生過類似情況。

吳俊達說明，這兩起案件凸顯了重要的法律問題，「對於『資方間諜』的強大殺傷力，法律上應該如何消除這樣打壓工會及勞權的行為？」他強調，若不透過法律禁止「資方間諜」滲入工會、勞工的討論群組，並下令「不得讓間諜蒐證的資訊」用在法律上，那麼勞工、工會的團結權與工作權將受到嚴重危害。

▼吳俊達在臉書聲明的全文。（圖／Facebook／吳俊達）



至於如何對資方間諜進行約束，吳俊達提出3大難處，分別是：

一、在哪些案件或程序上，必須嚴格排除，這些由資方間諜提供證據的證據能力？

二、在那些例外情況下，法律上則可以允許雇主採用秘密調查手段？

三、用途是否僅限於生產營運改善，而不包括人事管理？

此外，吳俊達提到，上述資方間諜或秘密調查人的蒐證問題，不能只依靠工會或勞工組織，事後才透過除名或其他「紀律處分」，來亡羊補牢。他指出，間諜、細作的身份通常是難以釐清、求證，因此應該透過「事前」的法律、證明，針對這種「不正取證手法下的證據」的情況，直接給予「封鎖效力」。

吳俊達總結，這些留言、截圖應該禁止作為法律上的證據，無論是企業內部懲處、民事責任、刑事責任，都應該全面排除「作為不利當事人認定時的證據能力」。

▼郭芷嫣日前在Line群組說「中途跳船的，電爆」。（圖／翻攝自Facebook／桃園市空服員職業工會）