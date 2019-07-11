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長榮後換誰？內行人提「2血汗徵兆」：這行業是罷工開山祖師

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記者鄒鎮宇／綜合報導

長榮罷工延燒17天落幕，雖然爭取到飛安獎金3.6萬元，但也可能可能失去12萬元的年終，許多網友也在猜下個罷工的會是誰。台鐵員工、於基隆電務分駐所擔任技術助理的黃德輝也分析兩點徵兆說預測，「下一個最可能發動罷工的血汗工廠：台鐵」。

台鐵長期人力不足、薪資低廉，導致人才外流，許多留下來的員工為了將班補齊，甚至睡在站內的休息室，因為花花班難以為回家，甚至2018年10月21日的普悠瑪翻覆事件，司機尤振仲事發前一個禮拜有多天超時上班，最少工時都有13小時，最長17小時，違反勞動基準法規定第32條第2項規定（不得超過12小時）。

▲長榮空服員罷工。（資料照／記者林敬旻攝）

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▲長榮空服員罷工17天終於落幕。（資料照／記者林敬旻攝）

對此，黃德輝在長榮罷工社團「一起陪長榮空服飛翔」發文表示，他在2018年7月發起加新1萬元的聯署活動，希望可以透過加薪30%以上來留住人才，拉近與台電、中油等國營事業的差距。

他說，普悠瑪事故就是人力不足引發，台鐵局長、交通部長及行政院長都回應要幫台鐵人員調薪，卻沒有具體方案；反觀長榮罷工後，空服員確實爭取到福利，讓他推測「下一個最可能發動罷工的血汗工廠：台鐵」。

▲▼普悠瑪駕駛尤振仲。（圖／記者游芳男翻攝）

▲普悠瑪駕駛尤振仲。（圖／記者游芳男翻攝）

黃德輝指出，台鐵早在1988年的「五一罷工」時，癱瘓全台9成的火車，並於2003年在台鐵企業工會也通過台灣歷史上第一次罷工投票；此外，在他們看到交通部下的郵局已提出具體加新13%的方案時，讓需要輪班、假日繁忙且辛苦的台鐵人員更有罷工的理由。

據了解，台鐵針對員工的薪資檢討後，在5月24日將報告呈交交通部，希望可以將員工福利爭取與軍公教相同，但至今還在行政院審核當中，最快實施的時間預計於今年年底。

▼黃德輝全文如下。（圖／翻攝一起陪長榮空服飛翔 Fight For EVA Angels）

▲▼長榮後換誰？內行人提「2血汗徵兆」：這行業是罷工開山祖師。（圖／翻攝一起陪長榮空服飛翔 Fight For EVA Angels）

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關鍵字：長榮,罷工

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