蔡英文第7度出訪11日出發！加勒比海友邦12天行程一次看

▲蔡英文出訪12天行程一次看。（圖／記者李帛窈 整理製表）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文上任第七度出訪預計7月11日中午出發，22日返抵國門，全程共計12天11夜，依序訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森、聖路西亞。另外，蔡英文這次也將在返程過境美國丹佛，首度在美國境內與隨行媒體進行茶敘，分享出訪重點。

蔡英文第七度出訪行程11日中午出發後，首站將在台灣時間14日下午三點半到達海地，參觀完海地台灣商品展後，將會晤海地總統摩依士進行雙邊會議，並出席海地總統晚宴，這次在海地的行程不會過夜，小英將在國宴後直接啟程訪問聖克里斯多福及尼維斯。

聖克里斯多福及尼維斯將是蔡英文此次出訪行程待上最長的國家。蔡英文將在該國觀賞Timothy Hill兩洋交界景、出席海岸景觀公園動土典禮，並在渡輪船難紀念碑上獻花，接著她將前往會晤該國總理哈里斯，見證簽署台克技職教育協定後，再與哈里斯共進晚宴。

隔日，蔡英文一早將參訪布林史東堡壘國家公園，中午與克國政要及我國觀光產業考察團共進午宴，接著參訪Berkeley Memorial鐘塔圓環，隨後出席總督府歡迎儀式暨植樹儀式，晚間小英將會晤該國總督席頓，接受其勳章並共進國宴，結束聖克里斯多福及尼維斯行程後將啟程前往聖文森，預計在台灣時間16日早上八點半抵達。

此次出訪第三站蔡英文將到達聖文森、停留2天1夜。小英將與該國總理龔薩福（Ralph E. Gonsalves）會晤，見證兩國簽署雙邊協定，並與留台校友及台灣獎學金受獎生午餐座談，她也將在該國國會發表演說，並出席龔薩福總理伉儷歡迎酒會暨2019台灣獎學金頒獎典禮。

出訪第四站、三聖中最後一個訪問的國家為聖露西亞，蔡英文將會晤該國總理查士納（Allen Chastanet）、總督史納克（Emmanuel Neville Cenac），並到國會發表演說。視察行程包含參訪香蕉出口集貨中心作業，出席聖露西亞政府廣域網路計畫第二期啟動典禮、國士壘人力資源發展中心落成典禮，她也將與台灣在當地的技術團團員眷座談。

結束4友邦參訪行程後，蔡英文將於台灣時間20日下午過境美國丹佛，預計在當地停留2晚後返台。值得注意的是，總統出訪行程皆會與隨行媒體進行茶敘，過去都在友邦的茶敘這次則預計在丹佛舉行，被視為是一項突破。針對總統過境美國行程，總統府強調秉持安全、尊嚴、舒適及便利四原則進行，訪問行程及過境地點等細節尚在積極安排中，基於台美互信將適時適度進行必要說明。

外交部次長曹立傑1日上午在總統府舉行記者會時說明，本次主題定調為「自由民主永續」，因為赴訪的加勒比海友邦、過境美國，都是與台灣理念相近的自由民主國家，也積極促進區域民主自由。

▼蔡英文11日將展開任內第七度出訪行程。（圖／記者李毓康攝）