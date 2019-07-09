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黎智英會見美高層　陸外交公署痛斥：民族敗類、歷史恥辱

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▲▼蓬佩奧會見黎智英。（合成圖／東森新聞、路透）

▲蓬佩奧會見黎智英，外交部駐港公署痛斥「民族敗類」。（合成圖／東森新聞、路透）

大陸中心／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）9日會見壹傳媒集團創辦人黎智英，談論有關《逃犯條例》修訂的新進度。對此，中國大陸外交部駐港公署發言人痛斥，香港個別人為了一己之私，充當外國勢力反中亂港的政治工具，「這些民族敗類和香港罪人將永遠被釘在歷史的恥辱柱上。」

香港特區政府提出《逃犯條例》修訂後，許多香港居民感到不滿，上街遊行、示威。對於香港《逃犯條例》修訂的相關進度，美國國務院發言人歐塔加斯（Morgan Ortagus）8日表示，蓬佩奧將在華盛頓接見黎智英，談論有關逃犯條例的發展。

▼ 香港《逃犯條例》修訂引發「反送中遊行」。（圖／路透）

▲▼ 七七遊行,九龍大遊行,反送中。（圖／路透）

中國大陸外交部駐香港特別行政區特派員公署得知後，透過發言人痛批，黎智英是什麼人、一貫持什麼立場、在香港社會扮演著什麼樣的角色，美方心知肚明。

發言人表示，美政府高層在當前香港局勢的敏感時期，排著隊會見這麼一個人，別有用心，發出嚴重錯誤信號，我們對此表達強烈不滿和堅決反對。

發言人說明，美方無視國際法和國際關係基本準則，一再干涉香港事務和中國內政、干擾特區政府依法施政，公署已就此向美國駐港總領館提出嚴正交涉，要求美方立即停止錯誤言行。

最後，發言人強調，香港個別人置民族尊嚴和香港利益於不顧，為一己私利甘願充當外國勢力反中亂港的政治工具，搖尾乞憐、引狼入室，這種醜惡嘴臉和卑劣行徑為包括香港同胞在內的全體中國人民所不恥。這些民族敗類和香港罪人將永遠被釘在歷史的恥辱柱上。

據了解，「香港民主之父」李柱銘（Martin Lee）曾提到，《逃犯條例》對自由、生活造成相當大的威脅。此外，也有報導指出，李柱銘5月曾率團訪問美國，爭取國際支持反對修例，甚至與蓬佩奧會面。

▼外交部駐港公署發言人批評黎智英，「行為令全體中國人民不恥」。（資料照／東森新聞）

▲▼黎智英。（資料照／東森新聞）

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關鍵字：黎智英,粵港澳要聞,蓬佩奧,逃犯條例,反送中遊行,李柱銘

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