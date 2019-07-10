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免費敬老眼鏡上路　林姿妙親臨關懷長者配鏡情形

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▲▼宜蘭免費敬老眼鏡上路，林姿妙關懷長者配鏡情形。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

▲▼宜蘭免費敬老眼鏡上路，林姿妙關懷長者配鏡情形。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭縣政府為倡議長者對視力保健的重視，增進其生活安全及品質，7月1日起結合縣內60家簽約的驗光所及眼鏡行，全面啟動辦理「免費敬老眼鏡」活動，宜蘭縣長林姿妙縣長特別於7月10日至宜蘭市辰和眼鏡行巡視，實際關心長輩的配鏡情形，就是要讓長輩們看出美麗新「視」界～拚出宜蘭好生活。

▲▼宜蘭免費敬老眼鏡上路，林姿妙關懷長者配鏡情形。（圖／宜蘭縣政府提供，下同）

宜蘭縣政府表示，7月1日起，凡設籍於宜蘭縣且年滿65歲以上的長者，以電話預約，並攜帶身分證至縣內張貼有「敬老眼鏡行」標章的合作眼鏡行，即可接受專業驗光人員檢查服務，並獲贈一副免費老花眼鏡。

且眼鏡只要在近視800度、遠視600度、散光200度以內的敬老眼鏡都是完全免費的。

另外為擴大服務，亦將於縣內無眼鏡行之鄉鎮，持續辦理7場次社區巡迴驗光服務，共同守護長者視力健康。截至7月8日止，已有超過3千400位長者接受這項服務。

林縣長姿妙也非常感謝共同參與善舉的敬老眼鏡行夥伴們，本著公益熱忱的初衷，為長者提供驗光配鏡服務。也請有配鏡需求的長輩們，選擇貼有「宜蘭敬老眼鏡行」標章之店家配鏡。

宜縣府指出，再次提醒長輩們老花眼鏡僅適用於報章雜誌等近距離閱讀使用，行走時請勿配戴；而延緩眼睛老化最好的方法還是藉著良好的生活飲食，加上適度的運動及休息。倘若長輩有任何問題，歡迎電洽敬老眼鏡專線：03-9558536或各家敬老眼鏡行。

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關鍵字：宜蘭,免費敬老眼鏡,林姿妙

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