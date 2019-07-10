偷錢被發現！鐵槌「敲爛外婆頭」滅3至親　逆孫一審逃死判無期徒刑

▲死者家屬會同相驗十分悲痛傷心。（圖／記者林悅攝，下同）



地方中心／台南報導

台南一名郭姓男子跑到李姓叔公家行竊被叔公和嬸婆發現，加上住隔壁的李胡姓外婆得知後表示要報警，竟一氣之下拿榔頭將3人殺害。台南地院審理後，依強盜殺人、殺人罪、殺直系血親尊親屬判郭男無期徒刑，褫奪公權終身，全案可上訴。

事件發生於2018年5月11日，李胡姓外婆（83歲）陳屍在住處廚房地板上，現場流有大量血跡，而李姓叔公（78歲）、蘇姓嬸婆（77歲）則倒在廚房地板血泊中，3人被發現時都已經明顯死亡。

一開始郭男還不承認，經警方抽絲剝繭蒐集相關證據，才逐漸突破他的心防。郭男表示，當晚回到外婆家吃飯，趁機偷竊李姓叔公財物，被發現後就遭三字經斥責、毆打，一時氣憤下，才會手持榔頭砸死對方，期間被蘇姓嬸婆發現，害怕事蹟敗露一起把她打死。

▲警方將死者一一推入相驗室。



郭男將叔公、嬸婆打死後還冷靜離開，沒想到被李胡姓外婆撞個正著；外婆見郭男身上滿是血跡，揚言要報警，但被追到廚房，頭、胸部遭榔頭猛敲慘死。後來廖姓鄰居剛好要拿青草茶到家中，但遲遲沒人應門，覺得可疑，報警後全案曝光。

法官審理後表示，考量郭男沒有前科，犯後坦承犯行、表示悔悟，另被害人家屬與郭男亦有親屬關係，均未提出告訴或求處極刑，此外若處以極刑，對其家庭及其他親屬勢將造成更大傷害，因此認為郭男經過矯治有再社會化的高度可能性，依強盜殺人、殺人罪、殺直系血親尊親屬判他無期徒刑。

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