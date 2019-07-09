幫1.5萬名台鐵人爭軍公教福利！年底擬增生活津貼、免費搭自強號

▲台鐵員工捧鐵飯碗捧得很辛苦。（資料圖／記者紀佳妘攝）

記者胡順惠／台北報導

台鐵多數員工非適用「公務員任用法」，雖然具有公務員資格，卻沒有軍公教福利，在國營事業中薪資偏低。台鐵局已著手檢討員工薪酬案，希望爭取比照軍公教生活津貼，以及員工持員工證可免費搭自強號不佔位、假日員眷享優惠，若行政院核定，最快今年底能上路，屆時將有1.5萬名員工受惠。

台鐵長期面臨人力不足、鐵路薪資低廉留不住人才情況，去年在普悠瑪事故後，台鐵局長張政源喊出要幫台鐵員工調薪1至2萬，但至今半年過去，調薪方案仍無下文。台鐵產業工會6月才批，台鐵新人在一年內的離職率高達3成，技術無法傳承。

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▲台鐵產業工會6月曾批，台鐵新人離職率高。（圖／記者賴文萱攝）

台鐵當時回應，正積極研議向中央爭取發給，已擬妥說帖函報上級爭取比照一般行政機關標準發給子女教育補助每學期500元至35800元；結婚及生育補助2個月本薪；喪葬補助3至5個月本薪等生活津貼。據了解，該案已完成報部程序，待行政院核定，通過後1.5萬名員工都可以受惠。

另外，台鐵也向中央爭取台鐵局員工持員工證全區准乘「自強號不佔座」，及放寬員眷「假日得購買自強號」優待票，主要是考量台鐵員工經常異地支援公務，希望將員工識別證和乘車證結合，持員工識別證可搭自強號不佔位，使員工快速抵達支援現場。

▲台鐵局員工未來持員工證，可全區准乘「自強號不佔座」。（資料圖／記者季相儒攝）

現行員工假日可搭莒光號採4分之1優惠，眷屬則是2分之1莒光號票價。台鐵擬放寬員眷「假日得購買自強號」優待票，讓員工及眷屬可依照莒光和自強號的個別原價價差，補差額優惠搭乘自強號，相關方案也待行政院核定。

台鐵基隆電務分駐所技術助理黄德輝曾說，台鐵員工相較國營事業普遍低薪，留不住人才的現況，台鐵員工加薪1萬元以上實有必要，林佳龍部長、台鐵張政源局長都支持加薪，台鐵員工也希望透過台鐵企業工會會員公投等方式來發聲，希望行政院、立法院能通過以特別津貼方式，不分工種、不分年資加薪1萬元以上。