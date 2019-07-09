　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

幫1.5萬名台鐵人爭軍公教福利！年底擬增生活津貼、免費搭自強號

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼勞動部長許銘春今日前往台鐵基隆七堵機務段，進行春安勞檢。（圖／記者紀佳妘攝）

▲台鐵員工捧鐵飯碗捧得很辛苦。（資料圖／記者紀佳妘攝）

記者胡順惠／台北報導

台鐵多數員工非適用「公務員任用法」，雖然具有公務員資格，卻沒有軍公教福利，在國營事業中薪資偏低。台鐵局已著手檢討員工薪酬案，希望爭取比照軍公教生活津貼，以及員工持員工證可免費搭自強號不佔位、假日員眷享優惠，若行政院核定，最快今年底能上路，屆時將有1.5萬名員工受惠。

台鐵長期面臨人力不足、鐵路薪資低廉留不住人才情況，去年在普悠瑪事故後，台鐵局長張政源喊出要幫台鐵員工調薪1至2萬，但至今半年過去，調薪方案仍無下文。台鐵產業工會6月才批，台鐵新人在一年內的離職率高達3成，技術無法傳承。

請繼續往下閱讀...

▲▼台鐵產業工會關注台鐵員工調薪案。（圖／記者賴文萱攝）

▲台鐵產業工會6月曾批，台鐵新人離職率高。（圖／記者賴文萱攝）

台鐵當時回應，正積極研議向中央爭取發給，已擬妥說帖函報上級爭取比照一般行政機關標準發給子女教育補助每學期500元至35800元；結婚及生育補助2個月本薪；喪葬補助3至5個月本薪等生活津貼。據了解，該案已完成報部程序，待行政院核定，通過後1.5萬名員工都可以受惠。

另外，台鐵也向中央爭取台鐵局員工持員工證全區准乘「自強號不佔座」，及放寬員眷「假日得購買自強號」優待票，主要是考量台鐵員工經常異地支援公務，希望將員工識別證和乘車證結合，持員工識別證可搭自強號不佔位，使員工快速抵達支援現場。

自強號,火車,月台,台中火車站,新站,台鐵（圖／記者季相儒攝）

▲台鐵局員工未來持員工證，可全區准乘「自強號不佔座」。（資料圖／記者季相儒攝）

現行員工假日可搭莒光號採4分之1優惠，眷屬則是2分之1莒光號票價。台鐵擬放寬員眷「假日得購買自強號」優待票，讓員工及眷屬可依照莒光和自強號的個別原價價差，補差額優惠搭乘自強號，相關方案也待行政院核定。

台鐵基隆電務分駐所技術助理黄德輝曾說，台鐵員工相較國營事業普遍低薪，留不住人才的現況，台鐵員工加薪1萬元以上實有必要，林佳龍部長、台鐵張政源局長都支持加薪，台鐵員工也希望透過台鐵企業工會會員公投等方式來發聲，希望行政院、立法院能通過以特別津貼方式，不分工種、不分年資加薪1萬元以上。

ET快訊
防疫簡訊爆紅！起底開山里里長...網笑「1人管全台」激推：出
快訊／新北板橋街頭亂砍！　「男身中數刀」滿地血倒地抽搐
一張海灘夜景圖「引萬人崩潰」！　網：看出是車門左腦比較發達

關鍵字：台鐵,員工薪酬案,薪資,福利,自強號不佔位,日員眷享優惠

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

防無人機亂闖禁區！民航局擬防制措施　國內最新「反制設備」亮相

直衝日本超絕美砂丘騎駱駝！　華信航空9/4開航「台中-鳥取」

1年出國2次！夫妻破10萬月薪...自爆「超級爽生活」　網點破血淋淋現實

麥當勞68元滿福堡餐vs.台式早餐店60元「漢堡+大冰奶」　網友選擇一面倒

檳榔農藥殘留多達14項！　農委會擬比照菸害防制法訂「檳榔防制管理條例」

被「暴風狂咳」攻擊！她秒戴口罩...年輕妹一見勾男友靠北：又不是故意的

辣妹「U型挖空」紅燈啃香蕉...一口接一口　7千老司機魂飛！本尊笑解答

幫1.5萬名台鐵人爭軍公教福利！年底擬增生活津貼、免費搭自強號

阿里山林鐵獲證！台灣第一個國家級「重要文化景觀」

他掃倉庫意外翻出老婆「藍色聚寶盆」：該充公嗎？　結局暖爆

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

造反啦～叛逆鸚鵡撂狠話狂嗆爸 舉腳耍壞凶巴巴「再吵打你喔！」

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

漂亮的女議員應該「認真做功課」　潘恆旭為發財嗆黃捷：別見獵心喜

防無人機亂闖禁區！民航局擬防制措施　國內最新「反制設備」亮相

直衝日本超絕美砂丘騎駱駝！　華信航空9/4開航「台中-鳥取」

1年出國2次！夫妻破10萬月薪...自爆「超級爽生活」　網點破血淋淋現實

麥當勞68元滿福堡餐vs.台式早餐店60元「漢堡+大冰奶」　網友選擇一面倒

檳榔農藥殘留多達14項！　農委會擬比照菸害防制法訂「檳榔防制管理條例」

被「暴風狂咳」攻擊！她秒戴口罩...年輕妹一見勾男友靠北：又不是故意的

辣妹「U型挖空」紅燈啃香蕉...一口接一口　7千老司機魂飛！本尊笑解答

幫1.5萬名台鐵人爭軍公教福利！年底擬增生活津貼、免費搭自強號

阿里山林鐵獲證！台灣第一個國家級「重要文化景觀」

他掃倉庫意外翻出老婆「藍色聚寶盆」：該充公嗎？　結局暖爆

台中公車閃拋錨車竟「逆向+紅燈右轉」　網怒批：無敵大三寶

74歲秦沛驚傳中風…住院封鎖消息！　女兒曬「影片鐵證」打臉

「鋼鐵怪獸」限時出售！地檢署拍賣越界抽砂船　國庫霸增3661萬

中職／彭政閔沒想過2000安　只跟3位打者要簽名

日職／近藤健介首轟　火腿終於破蛋

鄭爽「傷害到愛我的人」出面道歉！　反省失言：我知道自己讓人累

行動官宣！尚恩曼德斯緊抱卡蜜拉放閃　30公分「最萌身高差」情侶誕生

日本實質薪資已連續5個月下滑！ 民眾購買力降低

鬼父綑綁17歲女兒喊：我想OO　她痛哭哀求用這招自保

謝娜拍雜誌封面「挑戰男裝」　網一看全崩潰：好土OMG

生活熱門新聞

即／郭芷嫣認了　加料是她說的

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的..

網爆台大醫畢業？郭芷嫣學歷曝光

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局..

林志成4金句狂勸退！館長一回萬..

機師PO文　送特別餐給反罷工者

南台大雨3天！今年恐4個颱風侵..

長榮才報警　郭芷嫣坦承：我說的

郭芷嫣公布15張對話截圖還原真..

分手就後悔一輩子！讓前任哭哭的..

秒省4萬7！這縣市買電動機車半..

警傳喚到案！郭芷嫣：精神不好，..

他喊：帶妳港澳3日遊！愛妻喜噴..

郭芷嫣認說加料！王浩宇挺長榮開..

更多熱門

相關新聞

殺警犯原目的為總統府　名嘴：早知不阻止你

7月3日晚間爆發台鐵史上第一起火車殺人事件，25歲的鐵路警察李承翰被54鄭姓男子持刀刺死，據了解，鄭男當天最終的目的地其實是到總統府陳情。對此名嘴羅友志今日則是在臉書表示「早知道你要去替天行道，我們就不阻止你了。」不過這句話卻引發網友大力撻伐。

勇警出殯前台鐵開表揚會　全國警察拳頭硬了

三問刺警事件制度面

臉書員工平均年薪超過7百萬！　能為公司創造近2千萬利潤

台鐵殺警嫌最終目的曝光　要去總統府

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

即／郭芷嫣認了　加料是她說的

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的不是她

嗆去死！女韓粉道歉：被設計羞辱

網爆台大醫畢業？郭芷嫣學歷曝光

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局暖爆

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

買站票搭普悠瑪！她挨轟：請妳下車

女友偷飛日本驚喜！ABC男友崩潰關門

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

即／京都花見小路傳火警　餐廳遭噬

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」

唐綺陽／2019下半年完整運勢！

野生「大咖南韓女神」現身瑞豐夜市

更多

最夯影音

更多

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面