　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

DR.WU超級品牌日全館3.5折起　口碑爆品限時買一送一

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

momo「DR.WU超級品牌日」（圖／業者提供）

▲momo購物網再度與DR.WU達爾膚聯手打造超級品牌日。（圖／momo購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

炎炎夏日，肌膚防曬、美白、保濕不能偷懶，momo今（7/9）限時推出「DR.WU超級品牌日」，主打全館3.5折起，其中口碑爆品杏仁煥膚精華、夏日必備防曬乳，精選多款經典商品買一送一；東森自然美進駐高雄悅，開幕主打超效保濕水嫩組、奇肌無瑕寵愛組兩大明星商品。

根據市調機構表示，使用網路購買彩妝保養品類別的消費者中，有7成最常網購臉部保養品。看好臉部保養商機，momo購物網與DR.WU聯手推出超級品牌日，全館最低3.5折起優惠限時開跑，除祭出網路獨家年度新品10%菸鹼醯胺B5舒緩精華、明星商品玻尿酸保濕精華重量版，以及15周年經典杏仁酸療程組等優惠組合，再加碼防曬商品、杏仁酸精華、角鯊精華等多達35項商品買一送一。

momo購物網表示，期間消費滿2,500元即送玻尿酸保濕精華露，滿5,000元再送角鯊精華美容滾輪組，另有登記送10%紅利金等活動。預估為品牌業績帶來較平日30倍以上成長。

momo「DR.WU超級品牌日」（圖／業者提供）

▲極效保濕光澤組，品牌日價1,999元。（圖／momo購物網提供）

momo「DR.WU超級品牌日」（圖／業者提供）

▲角鯊潤澤修復精華30ML買一送一組，品牌日價1,680元。（圖／momo購物網提供）

東森自然美進駐高雄悅誠廣場，以美容SPA沙龍結合保養品專櫃打造複合店型式，提供肌膚檢測、保養服務、產品等一站式服務，此外也於開幕主打超效保濕水光系列，強調突破傳統玻尿酸10倍的超效保濕水嫩組，整組包含超效保濕滋養晚霜30g+超效保濕甦活水凝霜50g+超效保濕水光精華露30ml+超效保濕水光精華液14ml，價值7,720元，限定價4,999元；可強效深層保濕、鎖水舒敏的奇肌無瑕寵愛組，主打抗老、澎潤、抗皺、保濕、美白5效合一，最適合工作生活繁忙的現代女性，寵愛價4,980元。

東森自然美進駐高雄悅誠廣場（圖／東森自然美提供）

▲超效保濕水嫩組。（圖／東森自然美提供）

東森自然美進駐高雄悅誠廣場（圖／東森自然美提供）

▲奇肌無瑕寵愛組。（圖／東森自然美提供）

ET快訊
吳宗憲拋震撼彈！等KID回來…卸下《玩很大》主持棒：已經想2
誤發登革熱簡訊損失1千萬？行政院澄清：災防簡訊是免費的
機師PO文要空服員送「特別餐」給反罷工者　傳長榮開鍘記2大過
哭訴被逼清屁股！郭芷嫣「南崁小辣椒」黑歷史曝光　朱學恒：事務

關鍵字：東森自然美,momo,DR.WU,網購,品牌日,保養,達爾膚

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

東森自然美進駐高雄悅誠　開幕主打夏日美肌超效保濕明星商品

【廣編】聽說2019年有新都市傳說　那是…

大人氣冰品、冷飲推薦！「森永牛奶糖冰炫風」、萬波「楊枝甘露」

集滿3張「免費送大麥克」！麥當勞得來速熟客券限時回歸

DR.WU超級品牌日全館3.5折起　口碑爆品限時買一送一

東森自然美進駐高雄悅誠　開幕主打夏日美肌超效保濕明星商品

凱特王妃穿衣向來不失手！絕美國宴禮服出自愛牌Alexander McQueen

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假　民眾驚：太逼真

【廣編】夢幻熱潮襲台！朵法粉紅花店即將登場　全新互動概念找到你的命定保養

2019最新日本熱門14項夯品大公開　DIY窯烤機好想扛回家

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

哥哥幫剪指甲汪「恐龍臉」嚇唬 一知換馬麻接手秒變無辜臉XD

造反啦～叛逆鸚鵡撂狠話狂嗆爸 舉腳耍壞凶巴巴「再吵打你喔！」

狠心飼主推牠下車綠燈亮就開走　米克斯緊盯車尾跟在後面跑

漂亮的女議員應該「認真做功課」　潘恆旭為發財嗆黃捷：別見獵心喜

寄居蟹將「詭笑嬰兒頭」當家　背著緩步入海...網：我們做了什麼

【廣編】聽說2019年有新都市傳說　那是…

大人氣冰品、冷飲推薦！「森永牛奶糖冰炫風」、萬波「楊枝甘露」

集滿3張「免費送大麥克」！麥當勞得來速熟客券限時回歸

DR.WU超級品牌日全館3.5折起　口碑爆品限時買一送一

東森自然美進駐高雄悅誠　開幕主打夏日美肌超效保濕明星商品

凱特王妃穿衣向來不失手！絕美國宴禮服出自愛牌Alexander McQueen

比真人還真！「超寫實人體雕塑」難辨真假　民眾驚：太逼真

【廣編】夢幻熱潮襲台！朵法粉紅花店即將登場　全新互動概念找到你的命定保養

2019最新日本熱門14項夯品大公開　DIY窯烤機好想扛回家

【廣編】頭獎上看8.7億　屬蛇、天秤座榮登億元中獎榜首

收回1.2公頃田地自耕！林榮發學種夏雪芒果　甜美碩大賣到缺貨

通緝犯開車拖行警員！他急開4槍...意外擊斃耍狠男　檢：用槍合理不起訴

出門驚見車上多出鄰居對街貓疼愛的「心意」　上千網友暖翻

又要洗澡？　臭臉柴氣炸叼小熊維尼「頂罪」：洗它就好了啦

萌翻了！哈根達斯首波中秋冰淇淋月餅是玩具總動員聯名款

【廣編】聽說2019年有新都市傳說　那是…

北檢「科技查賄」首度亮相！追金流隔空對質　10月全國連線

吳宗憲拋震撼彈！等KID回來...卸下《綜藝玩很大》主持棒：已經想2年了

張基龍習慣「行動」追愛　撩大13歲姊姊羞爆：私下找她練習

「南嵌小辣椒」郭芷嫣嗆電爆、加料　涉恐嚇罪警發通知約談調查

老公偷吃保母！正宮捉姦在床 「怒轟3槍」寶寶目睹驚嚇爆哭

消費熱門新聞

星冰樂、茶瓦納連續14天「買一..

麥當勞竟有隱藏版「真漢堡」！一..

水果攤老闆揪甘心標語引熱議

熊大行李箱屈臣氏集點換購倒數

2019最新日本熱門14項夯品..

出遊必備尊爵神卡　米其林享優惠

超寫實人體雕塑　民眾驚：太逼真

連續14天都可抽「買一送一」！..

上班族眼神死　醫師教你搶救眼過..

信義區新地標！連網紅博恩都來朝..

解決肌膚狀況　網推萬用修復霜

「手搖界南霸天」夏日消暑聖品來..

情商課穩坐2019上半年暢銷榜..

超商也要改成「就口杯」了！小7..

更多熱門

相關新聞

東森自然美今夏進駐高雄悅誠

東森自然美再拓新點，今夏進駐高雄悅誠廣場一樓，以美容SPA沙龍結合保養品專櫃打造複合店型式，提供肌膚檢測、保養服務、產品等一站式服務，而店門外的巨幅品牌代言人蔣欣形象燈箱，也成為這次開幕最亮麗的焦點，紛紛吸引路過民眾爭相拍照打卡。

鍾欣怡：保養、婚姻都要靠經營

3種NG洗頭法讓你出油搔癢又頭臭

網友激推「5個」抗痘神器

夢幻熱潮襲台！粉紅花店即將登場

讀者迴響

發燒話題

龍捲風 花木蘭 吳宗憲 黃曉明Angelabay 登革熱 味全龍 寶可夢Pokemon 王令麟 范冰冰李晨分手 金曲獎 宋仲基宋慧喬 福衛七號 秋行軍蟲 反送中遊行 謝忻不倫阿翔 王令麟 長榮罷工 江明學 賀一航驟逝 林志玲結婚 阿羅哈客運 王令麟 地震 羅志祥于大夢 NBA選秀 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 許志安 日暈 黃捷 王令麟 秦偉性侵 李兆基 復仇者聯盟 生死接線員 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 陳偉殷 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 王令麟 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 王令麟 歐陽娜娜 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 安以軒懷孕 統一發票 王令麟 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 蔡英文 許智傑 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 許智傑 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 王令麟 館長練喻軒

熱門新聞

即／郭芷嫣認了　加料是她說的

嬤腳冷借襪子保暖　孫子一看崩潰

嗆去死！女韓粉道歉：被設計羞辱

郭芷嫣黑歷史曝光：擦老外屁股的不是她

遊迪士尼遺失水瓶！她已放棄結局暖爆

2歲小海綿機場大吼「妳要去哪？」

林志成4金句狂勸退！館長一回萬人笑爛

網爆台大醫畢業？郭芷嫣學歷曝光

買站票搭普悠瑪！她挨轟：請妳下車

即／京都花見小路傳火警　餐廳遭噬

女友偷飛日本驚喜！ABC男友崩潰關門

正妹老師連PO「限定泳衣照」！

唐綺陽／2019下半年完整運勢！

野生「大咖南韓女神」現身瑞豐夜市

張克帆暴風狂減16kg「瘦回瓜子臉」

更多

最夯影音

更多

跟屁蟲行李箱免手推+自動跟隨！　機場實測CowaRobot R1旅客嚇傻

韓國瑜上台「沐浴歡呼聲」整整1分鐘　喊話綠軍：你支持蔡日子有更好嗎？

1年未見！暖妻串通親友獻驚喜 30歲軍人飆男兒淚：怎麼辦到的...

真人版《花木蘭 》預告　2020年春天

「樂童」妹妹翻唱阿拉丁《Speechless》 英文咬字超標準好聽到起雞皮！！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

戀夏30天 好禮大方送

夏日抽好禮! 加播吧LINE@ 不限新舊用戶免費送airpods、SOGO禮券

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰美式，週抽Apple MacBook、iPad等大獎！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面