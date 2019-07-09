DR.WU超級品牌日全館3.5折起　口碑爆品限時買一送一

▲momo購物網再度與DR.WU達爾膚聯手打造超級品牌日。（圖／momo購物網提供）

記者洪菱鞠／台北報導

炎炎夏日，肌膚防曬、美白、保濕不能偷懶，momo今（7/9）限時推出「DR.WU超級品牌日」，主打全館3.5折起，其中口碑爆品杏仁煥膚精華、夏日必備防曬乳，精選多款經典商品買一送一；東森自然美進駐高雄悅，開幕主打超效保濕水嫩組、奇肌無瑕寵愛組兩大明星商品。

根據市調機構表示，使用網路購買彩妝保養品類別的消費者中，有7成最常網購臉部保養品。看好臉部保養商機，momo購物網與DR.WU聯手推出超級品牌日，全館最低3.5折起優惠限時開跑，除祭出網路獨家年度新品10%菸鹼醯胺B5舒緩精華、明星商品玻尿酸保濕精華重量版，以及15周年經典杏仁酸療程組等優惠組合，再加碼防曬商品、杏仁酸精華、角鯊精華等多達35項商品買一送一。

momo購物網表示，期間消費滿2,500元即送玻尿酸保濕精華露，滿5,000元再送角鯊精華美容滾輪組，另有登記送10%紅利金等活動。預估為品牌業績帶來較平日30倍以上成長。

▲極效保濕光澤組，品牌日價1,999元。（圖／momo購物網提供）

▲角鯊潤澤修復精華30ML買一送一組，品牌日價1,680元。（圖／momo購物網提供）

東森自然美進駐高雄悅誠廣場，以美容SPA沙龍結合保養品專櫃打造複合店型式，提供肌膚檢測、保養服務、產品等一站式服務，此外也於開幕主打超效保濕水光系列，強調突破傳統玻尿酸10倍的超效保濕水嫩組，整組包含超效保濕滋養晚霜30g+超效保濕甦活水凝霜50g+超效保濕水光精華露30ml+超效保濕水光精華液14ml，價值7,720元，限定價4,999元；可強效深層保濕、鎖水舒敏的奇肌無瑕寵愛組，主打抗老、澎潤、抗皺、保濕、美白5效合一，最適合工作生活繁忙的現代女性，寵愛價4,980元。

▲超效保濕水嫩組。（圖／東森自然美提供）

▲奇肌無瑕寵愛組。（圖／東森自然美提供）