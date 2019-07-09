東森購物電話行銷業績成長70%　AI、東森幣助攻發威

▲東森購物電話行銷較去年6月業績成長70%。（圖／業者提供）

記者洪菱鞠／台北報導

東森購物2019年6月營收為15.5億元，較去年同期營收增加1億元，2019年累積前半年合併營收約97.3億元，年增33%。而與去年同期相比，網路購物今年6月業績成長達52%、電話行銷成長達70%，在多元通路中表現最突出，主要在於大數據運用分析以及AI計劃策略提升成交率與轉換率，並與東森幣結合發揮最大綜效。

東森購物表示，在提升精準商品推薦銷售方面，除了分析現有電視購物、網路購物、型錄等不同管道的交易與瀏覽行為，集團為了提升超過千人的電話行銷團隊成交率，與北醫大團隊合作研發AI語音辨識貼標，即時將客服同仁與用戶對話的電話內容進行大數據分析，快速掌握用戶輪廓與喜好，推薦最適合客戶需求的商品，帶動電話行銷有效提升成交率達120%以上。

此外，東森購物自去年8月開始發放東森幣，迄今已累積發放近25億，由於會員用東森幣可享消費折抵優惠，也可玩遊戲互動，東森幣成為東森購物鞏固會員黏著的成功要素。因應東森幣即將發行滿一週年，東森購物於電視購物通路推出限定優惠活動，消費滿990元即贈990枚東森幣，9月底前新會員消費滿3件，加碼贈東森自然美膠原緊緻美顏飲24入乙組，期吸引更多新會員加入。

東森購物指出，除了原有的電視、型錄、電話行銷、MOD、APP、OTT等，集團近年積極發展多元通路，包括併購自然美、草莓網，不僅帶動東森聲量往上再提升，各通路之間也都發揮加乘效果，並透過大數據支持，強化線上線下導客，量身打造與會員之間的溝通，不論透過APP、EDM、簡訊和廣告等，皆能清楚精準的針對消費者需求傳遞訊息。未來營運重點將放在線下，慢慢建立起東森生態圈，在各通路會員相互引導下，提供更多、最好的服務給消費大眾。