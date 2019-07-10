募兵順利更重要！　朱立倫打臉韓國瑜：徵募併行不就是現行制度？

▲朱立倫、韓國瑜。（合成圖／ETtoday資料照）



政治中心／綜合報導

針對兵役制度，職業軍人出身的高雄市長韓國瑜主張「徵募併行」。對此，前新北市長朱立倫10日質疑，「徵募併行不就是現行的制度？」，重點應該是怎麼讓募兵更順利、戰備更到位，「我要做到大家都覺得，因為有軍人，感到很安心；家裏出軍人，感到很光榮，這是一個國家領導人、一個三軍統帥必須做到的」。

台灣2018年全面施行募兵制，徵兵制正式走入歷史。韓國瑜日前受媒體專訪時表示，全募兵不可行，徵兵不能全廢，真正國安問題是總統蔡英文不管募不到兵卻嗆大陸，導致台灣陷入危險，在「戰力維持」和「全民心防」兩個關鍵前提下，台灣兵役制度合理規劃應是徵兵、募兵併行。他舉例，國防部2017年預計招募1476名預備士官，結果只來個位數，募兵真能維持穩定兵源嗎？

對此，朱立倫於臉書表示，韓市長說未來建軍要徵募併行，「徵募併行不就是現行的制度？」重點應該是，「怎麼讓募兵更順利、戰備更到位」，而「尊嚴、未來、待遇好」才是確保國軍戰力與兵源充足的正道。

朱立倫以美國為例，軍人的社會地位高、待遇好，不管對現役或退伍軍人，政府都相當照顧，機場甚至設有軍人的貴賓室，這是來自人民把保家衛國的軍人當作真正的英雄看待。軍人退伍之後，在民間企業求職也非常容易，甚至是加分，是因為從軍時受到的訓練與紀律被社會所信任。

朱立倫強調，中華民國國軍，不論戰備、駐防、救災、防疫都站在第一線，是真正的「平時保家、戰時衛國」，他們值得政府與社會更多掌聲與尊敬，「我要做到大家都覺得，因為有軍人，感到很安心；家裏出軍人，感到很光榮，這是一個國家領導人、一個三軍統帥必須做到的」。

事實上，朱立倫9日就於「年輕的最好」記者會中對兵役制度表示看法，他說，徵兵制從來沒有廢除過，真正問題是在能不能募好兵，募需要戰力的兵、需要的人才。至於如何讓募兵更順利？他指出3個需要解決的問題，第一，要重振國軍的尊嚴；第二，擔任軍人要有前途、未來；第三，就是現實面、待遇的部分，寧可國軍的待遇提高，認為這是個好工作，大家就願意來從軍。