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最實質畢業祝福　崑山科大送千萬創就業助學金

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▲崑山科技大學6月15日舉辦畢業典禮，歡送逾2900名畢業生，同時頒發逾千萬的「創就業助學金」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲崑山科技大學6月15日舉辦畢業典禮，歡送逾2900名畢業生，同時頒發逾千萬的「創就業助學金」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

崑山科技大學6月15日舉辦畢業典禮，歡送逾2900名畢業生，同時頒發逾千萬的「創就業助學金」，今年共有134位碩、博士畢業生全部獲得此項獎助，入學成績優異碩士畢業生最高可獲16萬元，該校自103學年度起，至今頒發超過4千萬元，送上最實質的祝福，勉勵畢業生踏出校門後在各領域努力發揮所長、貢獻所學。


崑山科技大學舉辦107學年度畢業典禮，蔡英文總統發賀電祝福，前立法院院長王金平、鴻海集團董事長郭台銘，以及聖露西亞教育部部長Dr. Gale Tracy Christiane Rigobert、常務次長Michelle Charles皆出席勉勵學生，現場貴賓雲集，熱鬧歡騰。

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▲崑山科技大學6月15日舉辦畢業典禮，歡送逾2900名畢業生，同時頒發逾千萬的「創就業助學金」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

李天祥校長表示，該校以「堅、毅、誠、樸」作為校訓，塑造學生誠懇質樸的人格特質、具備堅毅執著與不斷精進技能的基本態度，期勉畢業生出社會後不要好高騖遠，要踏實築夢，創造最精采的人生。

▲崑山科技大學6月15日舉辦畢業典禮，歡送逾2900名畢業生，同時頒發逾千萬的「創就業助學金」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

前立法院院長王金平蒞臨現場給予畢業生祝福，他提醒大家，雖然出社會剛就業不見得能夠到理想的企業上班，但都要學會吃苦、懂得解決問題，累積的經驗都是自己的資產，同時也要跨領域累積專業技能並學習多國語言，才能為自己創造更好的機會。崑大董事會董事長曾韋龍表示，社會瞬息萬變，隨時都要與時俱進、精進自己，如果在工作上遇到困難，都要記得回母校，向師長請益，該校創校50多個年頭，培育逾15萬名校友，學長姊都能夠提供實質的建議與資源，畢業之後，都不要忘記崑山科大這座資源充沛的大平臺。

▲崑山科技大學6月15日舉辦畢業典禮，歡送逾2900名畢業生，同時頒發逾千萬的「創就業助學金」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑山科技大學自103學年度起新增加「創就業助學金」，4年來頒發超過4千萬元，除了鼓勵優秀學生就讀該校研究所，也以實際行動幫助全部碩、博士畢業生為未來打拼。畢業典禮上同時頒發德育成績優良獎、智育成績優良獎、體育成績優良獎、群育成績優良獎、全民國防教育表現優良獎、王嘯雲先生獎學金、章安亞先生獎學金、終身學習獎、傑出專業榮譽獎、市長獎及議長獎等獎項。

▲崑山科技大學6月15日舉辦畢業典禮，歡送逾2900名畢業生，同時頒發逾千萬的「創就業助學金」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑山科大在校內教職團隊的努力下，今年績效再創新高，持續獲得教育部高教深耕計畫高額補助逾1.65億元，學生平均受益度連續2年蟬聯全國私立科大第一，同時建構跨域學習環境，培養學生關鍵基礎與多元能力，打造類工廠的實際環境，獲教育部補助啟用「織物染整及印花」、「車用零組件生產自動化」及「智慧聯網自動光學檢測」等類產線基地，自行建置3間「類產線工廠」，共計6間作為學生實作場域，未來更要建置「國際咖啡認證學院」，落實跨領域的技術實作課程，提高學生就業競爭力，讓該校連續七屆獲得中國工程師學會表揚「產學合作績優單位」，今年更榮登私立大學及科技大學組第一名。

▲崑山科技大學6月15日舉辦畢業典禮，歡送逾2900名畢業生，同時頒發逾千萬的「創就業助學金」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

崑山科大致力校務發展與國際合作，全球締結300所姊妹校，透過「學海築夢」、「學海飛颺」及「學海惜珠」等計畫，選送學生前往美國、日本、奧地利、法國、德國等海外知名企業實習，教育部新南向學海築夢計畫皆全數核定通過，為私立科大全國第一。

▲崑山科技大學6月15日舉辦畢業典禮，歡送逾2900名畢業生，同時頒發逾千萬的「創就業助學金」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

除此之外，自2015年藉由國際高等人力培訓計畫，與財團法人國際合作發展基金會合作開辦「國際機械工程碩士學程」與「國際機械工程學士學程」，以提供獎學金方式吸引友邦優秀人士來臺就學，至本年度已有14年，共有來自39個國家的境外生在學，同時成為全國第一所承接「2018拉美地區友邦青年技職訓練計畫（西語專班）」的私立科大。

產官學界貴賓皆蒞臨觀禮，崑山科大董事會董事長曾韋龍、新上任的崑山科大校友總會總會長許幸娟、傑出校友馮薇庭，以及南部技職院校與各高中職校長及主管、議員代表等各界皆蒞臨現場，祝賀畢業生完成人生重要階段。

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關鍵字：畢業,祝福,崑山科大,助學金

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