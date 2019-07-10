20年內恐滅絕…棱皮龜下蛋被捕獲「眾人群上騎乘」　奮力入水還被抓回

▲棱皮龜全世界只剩3萬多隻。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／綜合外電報導

印尼海灘驚傳虐待動物！5日一段影片掀起話題，一群當地人騎乘在一隻正在海灘下蛋的「棱皮龜」身上，不但輪流乘坐，還拿樹枝不時揮打棱皮龜，相當殘忍。

綜合外媒報導，當時棱皮龜正在海灘下蛋，不料卻被當地居民抓住，一個老人率先坐上棱皮龜的殼上，接著另一名男子蹲在旁邊拍打，後方則有第三個人拿著沉重的樹枝作為棍棒揮打。

虐待舉動還沒結束，之後還有男子抱著孩子一起騎乘棱皮龜，另一個年輕人則將腳放在棱皮龜頭上，甚至有一名相當壯碩的老人一屁股坐在棱皮龜殼上，也有人不斷拍打、推拉、扔沙子。

最過分的是，棱皮龜全程無法反抗，只能撐起重量，默默的、一步步往海裡面爬，但就在快靠近海浪時，這群人就站上棱皮龜，似乎不讓棱皮龜爬回海裡。

當地政府對影片尚未發表任何言論，不過如此殘忍的舉止曝光後，引起各家外媒報導，並抨擊當地人的虐待行為。

棱皮龜（Leatherback turtle）又稱革龜，號稱是世界上第三大的爬蟲動物，同時也是龜鱉目中體型最大、所有海龜中最大的動物，最大體長可達3公尺、龜殼長2公尺，體重重達800至900公斤。

棱皮龜雖然是深潛高手，能夠承受高水壓、低水溫，比起其他海龜更不容易死於寒冷，但近年卻因為誤食塑膠製品而導致死亡。一篇2013年的報導就指出，本就相當稀有的棱皮龜恐怕在20年內就會滅絕。