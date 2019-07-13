18歲男大生腦死！媽媽傷心為兒穿壽衣裹屍　突見他眼角流淚「復活」

▲基藍原本被判定腦死，但在火化前突然甦醒。（圖／翻攝自推特／@chapoisat）

國際中心／綜合報導

印度近日發生一起離奇人死復活事件。18歲男大生基藍（Gandham Kiran）因罹患肝炎，更在昏迷一周後被判定腦死。基藍的媽媽薩達瑪（Saidamma）非常傷心，但希望讓兒子能在家中嚥下最後一口氣，所以連同維生儀器將基藍帶回家，沒想到在準備火化前，居然看到兒子流下眼淚「復活」，讓家人驚喜不已。

據《印度斯坦時報》報導，來自印度南部泰倫迦納邦（Telangana）蘇里亞佩特鎮（Suryapet）的基藍，上（6）月26日因高燒、嘔吐被送往醫院，被診斷患有非常嚴重的肝炎；6月28日在醫生的建議下，將他轉往中部海德拉巴（Hyderabad）的醫院，隨後便陷入昏迷，醫生於7月3日宣布腦死。

基藍母親薩達瑪非常難過，但想讓基藍在家中嚥下最後一口氣，所以要求不要移除維生儀器，直接把兒子帶回家。回家後，基藍雖然仍戴著維生器，但家人都已放棄希望，準備為他辦理後事。正當母親薩達瑪為兒子進行穿壽衣裹屍時，突然發現基藍的眼角流下了眼淚，薩達瑪驚喜之餘，趕緊讓親屬打電話給當地的醫生。

醫生檢查後表示，基藍的脈搏還持續跳動著，並慶幸當時沒有摘下維生儀器。薩達瑪開心的說，「基藍在3天之後甦醒，並開始和我們說話，雖然音調很低。」目前基藍已經出院，並按照醫生的指示繼續接受治療。