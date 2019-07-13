九旬翁失智無法自理　狠心女看護竟不顧生死丟在洗澡椅上逃跑

▲印尼女看護丟下無法自理的失智老翁逃跑，遭法院判刑。（圖／翻攝自pixabay）

記者李忠憲／台中報導

印尼籍女看護LINAWATI來台照顧重度失智無法自理的九旬許姓老翁，才做3個月就跟女同鄉阿婷一起逃跑，將許翁獨留在房間洗澡椅上，所幸家屬發現得早未發生憾事。台中地院審結，依遺棄罪判她6月徒刑，得易科罰金，執行完畢或赦免後驅逐出境。

判決書指出，許姓男子2016年因91歲老父親重度失智，需要旁人經常協助拍痰，生活無法自理，經向勞動部申請申請外籍家庭看護工來台獲准，找來印尼籍女看護LINAWATI，從同年3月3日至2019年3月3日到許家幫忙照顧許姓老翁。許男2016年6月1日另再聘僱同為印尼籍的家庭看護工 NURTINGNAG（阿婷），在家裡幫忙。

豈知，6月6日早上7點，LINAWATI跟阿婷竟將許姓老翁放在4樓房間內的洗澡椅上，2人就這麼搭車不告而別。所幸許男跟江姓同居女友再經過不到一小時的時間，發現老父親竟然獨自一人在椅子上，才沒有發生憾事。許男怒告2人遺棄，LINAWATI事後到案，但小婷仍逃逸中，已發布通緝。

LINAWATI到案後坦認犯行，法官審酌她無犯罪紀錄，竟違背看護契約義務，在未聯絡通知告訴人，也沒有等其他人到場接替照顧被害人，就跟阿婷一同離開。許姓老翁隨時需他人協助拍痰，否則有窒息生命危險，為無自救能力之人。竟將他留置獨處屋內，致生危害被害人之生命、身體，依遺棄罪判6月徒刑，得易科罰金，執行完畢或赦免後予以 驅逐出境。 全案可上訴。

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