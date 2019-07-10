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AIT看總統大選！看好蔡英文連任　柯文哲仍在觀察名單內

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圖、文／鏡週刊

總統蔡英文11日將展開任內第7次出訪，此行命名為「自由民主永續之旅」，除訪問中美洲4友邦外，還將以「準訪問」形式在美國過境4晚，是蔡任內過境美國最久的一次，被視為台美關係重大突破。

▲美國在台協會（AIT）關注台灣總統大選，看好總統蔡英文能夠連任。圖為蔡英文與AIT處長酈英傑4月出席《台灣關係法》40週年慶祝酒會。（圖／鏡週刊提供，下同）

本刊調查，就在小英出訪前夕，美國在台協會（AIT）6月中下旬密集與民進黨公職會面，出席的層級包括副處長谷立言及組長，話題幾乎都聚焦在明年總統大選。

日前曾與AIT接觸的綠營人士向本刊透露，會談間美方對甫自初選出線的蔡英文多所肯定，認為蔡是可信任的政治領袖，也是美國布局印太戰略的好夥伴，對她的欣賞之意溢於言表。

「北美事務協調委員會」6月初正式更名為「台灣美國事務委員會」，被視為台美關係的重大突破。（總統府提供）

綠營人士說，AIT人士甚至直言，在中國國家主席習近平拋出一國兩制的併吞壓力，以及香港反送中抗爭持續等因素影響下，美方看好蔡英文能在明年大選順利連任，押寶小英的氛圍不言可喻。

AIT認為香港反送中抗爭效應持續延燒，將有利蔡英文連任選情。圖為7月1日抗爭群眾占領立法會場景。

台灣歷次總統大選，被視為「老大哥」的美國都非常關注，除駐台機構AIT掌握台灣政壇輿情，也常委託民調機構彙整民意動向，這次當然也不例外。在蔡英文即將過境美國的關鍵時刻與台灣政界人士密集會面，力求掌握第一手選情資訊，也就不令人感到奇怪。

與AIT接觸過的綠營人士曾向AIT分析，柯文哲若參選總統不外乎有二種動機，一是有把握會贏，另一種則是攪局，以目前民調看起來柯贏的機率不高，若柯執意參選攪局，對總統蔡英文連任選情影響較大。

雖然柯文哲3月曾訪美，AIT當時也透過臉書轉貼柯與美國國務院代理副助卿史墨客會面的照片，看似對柯友好。但據透露，美方至今仍還在觀察柯文哲，甚至言談間流露出對柯並不信任。

蔡英文本週將出訪中美洲友邦，並過境美國4晚。圖為6月2日蔡與美國參議院外交委員會亞太小組主席賈德納前往大稻埕參訪。（總統府提供）


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關鍵字：鏡週刊,AIT看大選,2020總統大選

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