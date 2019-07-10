大眼金髮美女鬼深夜徘徊「啪噠啪噠」　站床邊摸臉…陰魂不散原因曝

圖、文／鏡週刊

鬼月將至，位於新北市三峽區的移民署台北收容所，最近驚傳鬧鬼事件。一名中國籍女收容人在離台前向本刊爆料，說她親眼看到外籍女鬼出現在女舍的浴廁，而且還有不少收容人看過。收容人間流傳，女鬼是印尼籍，多年前在浴廁裡吞硬幣自殺，死時還懷有3個月身孕，因無人幫她超渡，魂魄一直徘徊在所內，無法轉世。對此，移民署強調，確有聽聞收容人流傳看到鬼魂，但收容所近年並未發生自殺或他殺案件，可能是收容人心神狀態不穩，才會出現幻覺。

某日凌晨阿金因為想尿尿，起身獨自往浴廁走去，卻在剛走進燈光全亮的浴廁時，眼角餘光就看到大家洗澡的水池上，竟然坐了1名女子，臉上還帶著微笑看著她。剎時一陣涼意襲來，從她背脊往上直竄，讓她頓時頭皮發麻。

阿金告訴本刊，當下她很害怕就趕緊唸「阿彌陀佛」「南無觀世音菩薩」等佛號，但女子並沒有因此離去，她也不敢放聲大叫，隨後又在心裡和嘴上說：「我沒有害你，冤有頭，債有主，妳去找害你的人，我也是落難才來到這裡，你千萬別找我，拜託！拜託！」就這樣，她僵在該處約5分鐘，後來女子才消失。

此時，阿金尿意全消，趕緊回到自己的床位，用棉被蓋住頭。阿金說，當時她隔壁床的姐妹問她：「妳不是去尿尿嗎？怎麼沒有聽到沖水聲？」阿金不敢多說，只告訴對方：「別問那麼多。」

阿金告訴本刊，後來還有一次晚上10點晚點名後，大家陸續上樓就寢，一名印尼籍姐妹因肚子不舒服，一個人跑回三樓女舍的浴廁，過沒多久就聽到她大喊「有鬼」，並從浴廁跑了出來，當時在場的姐妹們面面相覷。

「其實，在所內的印尼或越南很多人都看到過」，阿金心有餘悸的說：「她們有些人看的比我還清楚，因為，那個女鬼會站到門床邊，有時甚至還會伸手去摸她們的臉，其中，有一個越南妹妹幾乎是每天晚上都會看到她出現，並且還能感覺到被她摸臉，所以，她在收容所內一直都在生病，身體很不好」。

阿金告訴本刊，她清楚記得這名「女鬼」絕對不是當時的收容人，年紀看起來大約27、8歲，有雙大眼睛，長髮且染成金色，身材不胖也不瘦，身高約在165公分，算是長得很漂亮，穿的是收容所公發的收容服，上身穿著長袖的外套，內穿Ｔ恤，下半身則穿短褲，腳上穿著紅色拖鞋。

阿金透露，還有姐妹告訴她，這名女鬼出現在這裡已經2年，有不少人都看過，就算沒看過，也大多聽過半夜穿拖鞋走路的「啪噠、啪噠」聲，由於女鬼沒害過任何人，所以時間久了，大家也沒把天天晚上都會出現的不尋常拖鞋聲當一回事，只有新姐妹入舍一起聊天時，會拿來當成閒聊的話題。聽到這些話，阿金才猛然想起自己在獨居房時，半夜聽到的不尋常拖鞋聲，原來就是「女鬼」發出的。

至於女鬼的來歷，則有多種版本。阿金表示，有傳說這名印尼女子待過台北收容所，後來在外面發生意外，鬼魂跑回來找同鄉姐妹。另有一說，是這名女子在浴廁內用「吞硬幣」的方式自殺，死時還懷有3個月身孕，還有人說女鬼在伊斯蘭教齋戒月時出現最頻繁。由於女子死的不明不白，又無人幫她超渡，所以，一直徘徊飄蕩在收容所，無法轉世。

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