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西南風控場！南台灣「大雨3天」下周恐變天　彭啟明：今年2-4個颱風侵台

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▲▼西南風控場！南台灣「大雨3天」下周恐變天　彭啟明：今年2-4個颱風侵台。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

▲南台灣「大雨3天」，。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

記者許力方／台北報導

西南風持續影響，中央氣象局8日晚間9時許針對南高屏3縣市發布「大雨特報」，9日南部地區、午後中部以北山區將有局部大雨發生，出現短暫陣雨或雷雨，其他地區多雲到晴，台東、大台北則已經連續3天出現36度以上高溫，預計未來3天台灣位在西南風環境內，水氣增多，大氣環境有利對流發展，除南部持續局部大雨，中部雷雨區域也會擴大，從山區到平地。

氣象局預報員徐仲毅表示，太平洋高壓勢力明顯偏弱，台灣受西南風影響，西南沿海水氣較多，9日仍受西南風影響，南部有局部大雨，中部有短暫陣雨或雷雨，其他地區也是多雲到晴，午後配合熱力作用，山區、中北部有午後雷陣雨，各地高溫32到35度，大台北可到36度以上。提醒民眾北部、東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及馬祖易有8至9級強陣風。

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▲▼西南風控場！南台灣「大雨3天」下周恐變天　彭啟明：今年2-4個颱風侵台。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

▲▼西南風控場！南台灣「大雨3天」下周恐變天　彭啟明：今年2-4個颱風侵台。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

氣象局預計，台灣10、11日（周三、四）仍在西南風環境內，因水氣增多，大氣環境有利於對流發展，除南部降雨機率持續偏高，並有局部大雨外，中部出現短暫陣雨或雷雨的區域也會擴大；其他地區午後雷雨的現象也將轉趨明顯，範圍從山區擴展至平地，尤其北台灣平地午後也容易下雨，中部以北山區午後都容易有局部大雨發生。

天氣風險公司總經理彭啟明說，台灣附近大環境吹著偏西南風，南部仍舊有對流陣雨移入，還有西南風和海陸風環流的陸風產生交互作用，這樣天氣將持續到下周，才開始有變動機會，預計太平洋高壓位置將調整，向北移動「西伸」，給了菲律賓東方海面一些空間，約10天之後，擾動發展將會開始較為活躍，也代表7月下旬開始，容易有颱風發展，今年預期可能2至4個颱風會侵襲台灣。

「雨要停了沒」、「台北要涼一點了沒？」民間氣象愛好「台灣颱風論壇」分析，短時間內，高壓沒有要奮起的意思，西南風未來一周會繼續霸場，「只要太平洋高壓多耍廢一天，南部的雨就多下一天，北部和花東也會多酷熱一天。」目前依據最新資料，高壓頂多在周末時西伸一點點，但不夠趕走西南風，這樣的天氣將會持續。

▲▼西南風控場！南台灣「大雨3天」下周恐變天　彭啟明：今年2-4個颱風侵台。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

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關鍵字：氣象,氣象雲,天氣預報,中央氣象局,東北季風,氣溫,大雨,雷雨,天氣風險公司,彭啟明,颱風

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