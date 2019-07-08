綠島「能源危機」差點沒瓦斯用　王明鉅：2025年起全台恐年年「斷氣」

▲ 瓦斯鋼瓶2天前無法送入綠島，一度引發能源危機。（示意圖／東森新聞）

政治中心／綜合報導

台東往綠島的貨輪日前受到西南氣流影響停駛，導致瓦斯鋼瓶無法送進綠島，引發「瓦斯短缺危機」，儘管目前危機已經紓緩，但台大醫院前副院長王明鉅今（8）日在臉書發文仍警告，2019年的綠島，已經發生了真實的小小「能源危機」，恐怕到了2025年之後，整個台灣「天天」都將面臨跟綠島一樣的能源危機。

王明鉅在文中提到，七月正值綠島旅遊旺季，島上除了居民，還有多達2000名觀光客，人人都需要洗澡、煮飯、燒水，不巧的是原先運送瓦斯的2艘貨輪，其中一艘因為事故已經無法運作，只剩下一艘貨輪能運桶裝瓦斯到綠島。

瓦斯已經嚴重供不應求，更加雪上加霜的是，綠島連續5、6天刮起強力西南風，風浪太大導致剩下一艘運補瓦斯的貨輪遲遲無法由台東出海，島上的商家也並沒有多存一桶瓦斯在家的習慣，在這樣四重原因的影響下，綠島發生了「能源危機」。

▲受西南風影響，載送瓦斯的貨船遲遲無法出海。（圖／氣象局）

王明鉅指出，在民進黨政府的能源政策之下，2025年之前核一、核二、核三要被全面廢止發電。然後台灣的電力，有一半全部都要改用大型的桶裝液化瓦斯，這些巨大的瓦斯桶目前要靠著每艘6萬噸以上的特殊液化天然氣（LNG）船，一年要有300艘船，從3000到1萬多公里的外國運到台灣；2025年之後要超過400艘。

然而，這些LNG船到了台灣海域之後，要到有特殊天然氣接收設備的接收港來缷下數萬噸的液化瓦斯，但台灣目前的天然氣接收港，僅僅只有「高雄永安」與「台中港」兩個而已，其中高雄永安能讓LNG船進港的天數多，但過去曾因為連續二個颱風影響，讓台灣面臨也跟綠島一樣、幾乎快要斷氣的「能源危機」。

至於台中港，一年有超過77天不能讓LNG船進港。台中港要增加的液化天然氣儲槽，本來2018年3月就要完成，但卻遲遲沒有完工。

台灣2018年的液化天然氣進口已經高達1680萬噸。讓台灣的液化天然氣接收設備的利用率高達105%，創下操得最兇的世界第一的記錄，相比其他國家的設備利用率都在60%以下，台灣遙遙領先。

王明鉅強調，目前民進黨政府不顧公投續用核電的民意，硬是要廢核到底，在這樣的錯誤能源政策下，台灣在2025年之後的超大桶液化瓦斯的供應狀況，會和二天前發生「能源危機」的綠島完全一樣，「運補量可能有問題，島上沒有足夠存量，需求大量增加，海上風浪可能太大，這全部都會讓台灣在2025之後的每一年，發生斷氣與斷電危機。」

王明鉅最後再次提醒，2019年的綠島，已經發生了真真實實的小小 「能源危機」。2025之後，整個台灣天天都將面臨如綠島一樣的能源危機，「台灣真的要讓錯誤的能源政策一路走到底，台灣真的要選擇脆弱，真的要選擇危機，真的要讓2358萬人天天得禱告中東無戰事，台灣無颱風，機械設備最耐操，電塔千萬別倒下嗎？」