國際原能署證實：伊朗解除濃縮鈾「3.67％封印」　打破核協議純度上限

▲國際原能署證實，伊朗已經打破濃縮鈾規範上限。（圖／路透）



國際中心／綜合報導

伊朗先前揚言，將自7月7日起停止履行伊朗核協議部分內容，其中包括重水庫存和濃縮鈾純度上限的規範；國際原子能總署（IAEA）證實，伊朗已經將提高提煉濃縮鈾純度，超過2015年伊朗核協議規範的3.67％上限。

2015年簽署的「聯合全面行動方案」（Joint Comprehensive Plan of Action，通稱伊朗核協議）中規範伊朗提煉濃縮鈾純度僅能達到3.67％，此純度已經足夠用作核能發電，但還遠低於製作核子武器的需要。

美國總統川普去年5月宣布將退出這項協議，伊朗則因為其餘歐洲國家沒有作為而失去耐性。伊朗今年5月8日聲明，將從7月7日起停止履行核子協議中有關濃縮鈾上限和重水庫存等部分內容。

國際原子能總署發言人證實，原子能總署總幹事天野之彌已經向理事會通報，原子能總署檢查人員於8日確認，伊朗正提煉純度超過3.67%的鈾-235。國際原子能總署發言人表示，這裡指的是鈾-235同位素。

目前，伊朗正呼籲其他歐洲國家信守承諾，協助伊朗規避美國的嚴厲制裁；伊朗當局同時宣稱，下一階段不排除將濃度提升至20％以上。濃度20%以上的高濃縮鈾一般用於研究用反應堆，90％以上就屬於武器級濃縮鈾，可用來製作核彈頭。