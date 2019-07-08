走私毒品從海運變空運　調查局與台北關半年緝毒查獲380公斤

▲調查局與台北關在2019年1月查獲用冷凍魚貨夾藏毒品闖關案。（圖／翻攝自調查局）

記者劉昌松／台北報導

過去緝毒單位就曾傳出，我國打擊毒品有成，導致毒品價格水漲船高，運毒集團不惜投入成本，從海運改為空運走私。調查局與財政部關務署臺北關合作，在2019年上半年，就破獲3件分別企圖夾藏在冷凍魚貨、照明燈具包裹內等方式走私毒品案，查扣愷他命339公斤及甲基安非他命41公斤，涉案11名嫌犯已被法院裁定羈押。

▲▼運毒集團把毒品藏在汽車專用臭氧消毒機內。（圖／翻攝調查局）

調查局指出，運毒集團原本計畫在過年期間，在台灣毒品市場大賺一筆，在2019年1月9日，從緬甸分2批將318公斤愷他命毒品夾藏於冷凍漁貨的保冷冰劑內，但抵台通關時，被財政部關務署台北關關員察覺有異，經會同專案組進行查緝，除在桃園國際機場逮捕領貨的黃姓男子，並循線在桃園市中壢區拘提主嫌陳姓男子等人。

隔沒幾天，又有毒梟於1月19日企圖用「汽車專用臭氧消毒機」當掩護，將21公斤愷他命夾藏在裡面內，從馬來西亞走私混入台灣，也被台北關發現，專案組循線在高雄市彌陀區逮捕貨主楊姓及陳姓男子。

▲▼ 毒梟把毒品分裝挾藏在27箱照明燈具組包裹內走私來台。（圖／翻攝調查局）

6月17日，又有台中市豐原區邱姓男子等人，企圖用快遞貨物的名目蒙混海關，從大陸將41公斤甲基安非他命，分批夾藏在27箱照明燈具包裹內，也被台北關用X機發現異狀而查獲，並將邱男等6人到案。

調查局表示，運毒集團利用航空貨物運量巨幅增加，意圖以空運方式走私毒品來臺之案件日增，惟海關查驗人員不因工作量多而有絲毫鬆懈，統計調查局與台北關在上半年破獲的這3件空運走私毒品案，共逮捕、拘提11名嫌犯，都已由檢察官向法院聲押獲准，目前專案人員仍持續追查幕後集團。

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