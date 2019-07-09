美對台軍售有2項國防指標意義：軍售常態化、強化反登陸能力

▲美國對台軍售案。（圖／蔡英文臉書）



記者陶本和／台北報導

美國政府於美東時間7月8日就「M1A2戰車」等4項共約27億餘美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。對此，熟悉國防事務人士表示，新批次對台軍售有2項指標意義，包括軍售常態化，以及戰力升級，強化反登陸、不對稱作戰能力。

國防部9日表示，美國政府於美東時間7月8日就素有「地表最強戰車」稱號的「M1A2戰車」等4項共約27億餘美元對台軍售案，進行「知會國會」程序，可望在1個月後正式生效。

其中，「M1A2戰車」及「人攜式短程防空飛彈」兩項22億2,356萬美元（約新台幣678億1,858萬元）對台軍售案，屬新增需求，已公告在美國防部安全合作局(DSCA)網站。另外，「標槍反裝甲飛彈」及「拖式2B反裝甲飛彈」2項對台軍售案，為續購項目，不需公布在DSCA網站。

對此，熟悉國防事務人士表示，新批次的軍售代表2項指標意義，第一、軍售常態化象徵，更凸顯台美雙方緊密的安全夥伴關係。他強調，這是總統蔡英文上任後，川普政府第四度宣布對台軍售，除了顯示美方對台灣國防力量的高度重視外，同時凸顯了台美間的軍售正朝著「常態化」發展。

第二﹑戰力全面升級，強化反登陸與不對稱作戰能力，此次軍售項目整體來說，對台灣在架構重層嚇阻，反登陸及強化不對稱戰力上具有相當意義。

熟悉國防事務人士強調，最新的M1A2主力戰車與美軍現役同型，可一舉讓我國現役60年代設計的第二代戰車（M48、M60），出現跨世代躍進，提升至少30年的技術間距，讓國軍晉身擁有「地表最強戰車」的行列，未來這型戰車在部署後，將大幅提升國軍在政經及交通中樞進行反特戰、反突襲的機動作戰能力。

另外，在此次軍售中，可攜式刺針防空飛彈具有高度機動性及快速部署能力，國防部現正進行兵力組織調整，整編聯兵營，引進前述裝備後，將可強化未來聯合兵種作戰的可恃戰力。

▼美國M1A2戰車。（資料照／達志影像／美聯社）

