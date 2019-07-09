何韻詩籲聯合國人權理事會「開除中國」　耿爽：她有點不自量力

▲何韻詩參加反送中。（圖／翻攝自何韻詩臉書）

大陸中心／綜合報導

香港歌手何韻詩8日出席聯合國人權理事會，發表2分鐘演講稱「現在的一國兩制幾乎瀕臨死亡」，並在會上要求將中國從人權理事會上除名。對此，大陸外交部新聞發言人耿爽怒斥，「何韻詩想把中國除名是吧？她有點不自量力，這是癡心妄想。」

耿爽9日在記者會上重申，香港是中國的特別行政區，香港事務純屬中國內政，任何國家、組織、個人無權干預，「對於有關的非政府組織違反了《聯合國憲章》和人權理事會相關規定，在發言中挑戰『一個中國』原則、干涉中國內政和主權、誣衊中國人權狀況，中方對此表示堅決反對並給予強烈譴責。」

他還指出，「香港回歸以來，『一國兩制、港人治港、高度自治』的方針得到切實貫徹落實，讓香港居民的各項權利和自由依法得到充分保障，事實有目共睹；保持香港繁榮穩定不僅符合中國的利益，也符合世界各國的利益。」

▲何韻詩聯合國演講，力挺反送中。（圖／翻攝自聯合國人權理事會影片）

香港歌手何韻詩曾力挺民眾反對《逃犯條例》修訂，她昨（8）日出席聯合國人權理事會（UNHRC）會議時，在短短2分鐘的演講之中，表達對反送中事件的看法。

她表示，香港回歸中國後，中國在各方面多次干預，多年來指使香港特區政府對港人做出「虛假承諾」，才會引爆反送中抗議事件，迫使200多萬民眾走上街頭示威，「中國令香港民主倒退，現在的一國兩制幾乎瀕臨死亡。」何韻詩還要求，聯合國應該召開緊急會議保護香港的人民，並且針對中方的侵權行為，將他們從人權理事會上除名。

期間，中國代表2度打斷何韻詩的發言，認為她的發言不符合「一個中國」原則並且違反聯合國憲章，「中方對於她無端攻擊一國兩制，表示堅決反對。」