防無人機亂闖禁區！民航局擬防制措施　國內最新「反制設備」亮相

▲無人機亂闖機場事件頻傳，民航局擬定無人機防治作業防堵。（示意圖／CFP）

記者賴文萱／台北報導

近年台灣各機場航站頻傳無人機入侵事件，影響飛行安全，交通部民航局擬定無人機防治作業，將建立「區域聯防機制」及建置「無人機防制設備」，全面將無人機對飛安影響降至最低。另外，在無人機管制部份，民航局預計今年8月中會進行第一波預先考試跟預先檢驗作業。

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▲廠商展示可攜式無人機干擾槍，射程範圍可達2公里之遠。（圖／記者賴文萱攝）

民航局9日舉辦「遙控無人機防制措施展示平台」活動，共邀請15家廠商與學術單位參與展示，並輪流介紹自家的偵測、防制或干擾設備。其中，有廠商就帶來可攜式無人機干擾槍，目前這款干擾槍國防部、台北市刑警大隊等單位都已採購，重量約5公斤，操作簡單好上手，只要瞄準目標、按下按鈕，就能讓違規無人機立即停止，射程範圍可達2公里之遠，且不會造成無人機受損，可讓入侵的無人機飛回起始點或是安全落地。

▲廠商研發主動式無人機反制無人機SKYNET D2D設備，可升空干擾違規無人機訊號，干擾距離可客製化訂定。（圖／記者賴文萱攝）

此外，廠商更展示最新主動式無人機反制無人機SKYNET D2D設備，該機款可升空干擾違規無人機訊號，干擾距離可客製化訂定。另外，有廠商則展示無人機自動偵測（防禦）系統DroneSentinel、DroneSentry等，適合用於機場、國際賽事等地。

▲廠商在現場介紹並展示無人機干擾槍。（圖／記者賴文萱攝）

民航局航站管理小組組長朱冠文指出，目前無人機的防制作業分為兩大部分，軟體面部份會建立「區域聯防機制」，因為機場四周限制無人機施放範圍大概有400平方公里，這麼大的範圍無法只靠航空站或航警來做取締。民航局會跟航警、航空站、軍方還有地方政府警察、國安單位一起聯手成立區域聯防機制，透過此機制讓無人機對機場的影響減到最低。

▲民航局將建置無人機防制設備，如無人機攔截槍。（圖／資料照／記者游芳男翻攝）

硬體面部分，將會建置「無人機防制設備」，包含有偵測設備、反制設備兩種，希望能夠透過偵測設備盡早發現無人機的位置，再用反制設備干擾無人機遙控，使它離開機場附近，避免影響機場運作。硬體建置目前仍在評估規劃當中，希望能在今年底前完成初步建置，並以松山機場為優先。

▲民航局航站管理小組組長朱冠文說，預計年底完成無人機防制設備初步建置。（圖／記者賴文萱攝）

另外，在無人機管理辦法部分，民航局標準組組長林俊良說，無人機專章行政院已公布，預計2020年3月31日生效，交通部相關法規包含無人機管理辦法、無人機考試跟檢驗辦法目前也已完成法制作業程序，民航局則會利用這段時間，舉辦無人機預先考試跟預先檢驗作業。

民航局會以中央相關機關的執法為優先，例如內政部警察的使用，或是調查使用的需求為優先，初步調查已有2500多位中央機關相關使用人都有需求，預計在8月中會開始進行第一波考試。