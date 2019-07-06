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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／陸首度在澳門發行國債　總額達20億人民幣

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▲澳門大三巴牌坊。（圖／視覺中國）

▲澳門大三巴牌坊。（圖／視覺中國）

《澳門》陸首度在澳門發行國債　總額達20億人民幣

大陸財政部宣佈，5日成功於澳門發行20億元（人民幣，下同）國債，為財政部首次在澳門發債。其中面向機構投資者的3年期﹑總值17億元的國債，發行利率為3.05%；面向澳門居民的3億元﹑2年期的國債，發行利率為3.3%。（新華社）

《北京》陸6月份PMI為49.4%　與5月持平

大陸國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會日前聯合發佈資料，大陸6月PMI（製造業採購經理指數）為49.4%，與上月持平。從企業規模看，大型企業PMI為49.9%，比上月下降0.4個百分點，低於臨界點；中、小型企業PMI為49.1%和48.3%，分別比上月回升0.3和0.5個百分點，位於臨界點以下。（新華社）

《上海》A股120家公司半年報預虧　40家淨利同比降幅超100%

大陸A股上市公司半年報預告拉開帷幕，Wind資料顯示，截至7月5日，A股共有523家上市公司發佈2019年半年報業績預警，預計虧損的有120家，佔到已公佈總數的22.94%。其中，預告淨利潤最大變動幅度在-100%及以下的有40家上市公司。（澎湃新聞）

《北京》陸上半年票房收入311.09億　春節檔佔比達35.7%

大陸2019上半年的電影市場的票房表現並不理想，與去年相比各項資料均有下滑。燈塔專業版資料顯示，從1月1日至6月30日電影市場總票房為311.09億元，比上年同期的320億元，減少了2.78%。除了總票房外，上半年電影觀影人次為8.06億，比去年上半年的9.01億減少了10.54%。從榜單來看，春節檔影片表現亮眼，佔據了上半年整體票房的35.7%。（證券日報）

▼春假檔黑馬《流浪地球》票房破46億人民幣。（圖／兩岸電影展提供）

▲▼《流浪地球》劇照 。（圖／兩岸電影展提供）

《上海》7月22日科創板正式開市　首批25家企業總集資額1400億

投資者22日起可以正式交易科創板股票，截至7月4日，科創板股票上市委員會已審議通過31家公司的發行上市申請，已有25家公司獲得證監會同意註冊的批復，是科創板首批掛牌上市公司。融資規模方面，25家企業之間差異巨大，25家企業的擬融資規模總額達到310.89億元（約新台幣1400億元）。（澎湃新聞）

《廣東》發佈推進粵港澳大灣區建設實施意見和三年行動計劃

關於粵港澳大灣區建設的實施意見、三年行動計劃（2018-2020年）近日印發。《三年行動計劃》包括九個方面100條重點舉措，主要是著眼中期安排，把近中期看得比較准的、可以加快實施的重點工作進行分工部署，進一步量化階段性目標。（南方日報）

《重慶》與法國企業在智慧產業領域展開深度合作

中法工業合作機制聯委會第七次會議5日在重慶舉行，雙方圍繞智慧製造及數位化轉型、綠色製造等產業，完成第二批7個工業合作示範專案和2個教育培訓項目簽約。市經信委負責人稱，接下來，重慶將與法方企業在智慧製造等多個領域開展深度合作，另外，在未來交通、綠色製造和產學研協同等領域，也將與法國企業進行對接溝通，形成多元化合作。（重慶日報）

《北京》未來5年無人機駕駛人才需求量近100萬人

據悉，到2019年底，大陸無人機年銷售量將達到196萬架，預計未來5年無人機駕駛員人才需求量近100萬人，2025年大陸民用無人機產值將達到1800億元，年均增速25%以上。作為千億級規模的新興產業，大陸無人機領域從業者專業化、標準化的培養體系也在逐步建立，截至2019年上半年，無人機培訓機構已近300家。（新華社）

▼目前，無人機駕駛就業領域主要以影視航拍、農林植保、電力巡檢、航空測繪為主。（示意圖／CFP）

▲▼無人機。（示意圖／CFP）

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關鍵字：澳門國債,人民幣國債,大陸PMI,A股,春節檔票房,大陸票房,科創板,粵港澳大灣區,無人機

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