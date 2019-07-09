防疫簡訊爆紅！起底開山里里長...網笑「1人管全台」激推：出來選總統

▲▼開山里里長呂基正。（圖／翻攝當事人臉書、區公所官網）

記者戴若涵、林姸君／綜合報導

全台灣都是開山里！9日上午11時58分全台民眾手機紛紛響起國家級警報，內容寫道「您所在區域（開山里）有本土登革熱疫情，請做好防蚊措施」，引發熱議，讓台南中西區的開山里一夕爆紅，Google熱搜超過10萬筆。而開山里長呂基正也被網笑稱，「今天轄區全台灣，管很大。」

該則警訊通知全文為，「您所在區域（開山里）有本土登革熱疫情，請做好防蚊措施，主動清除室內外積水容器定期巡查，有發燒、頭痛、關節痛、紅疹等，請儘速就醫接受NS1快篩。台南市政府、疾管署關心您。」

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警訊發出後在網路上引起熱議，疾管署副署長莊人祥表示，台南市政府希望透過細胞廣播警訊來提醒當地民眾、旅客，原規劃通知開山里疫情周邊半徑390公尺，但因為細胞廣播系統升級程式出現漏洞（bug），導致全國民眾均收到該簡訊，造成不便，敬請見諒。

對此就有網友把開山里的里長找出來，笑稱「如果你沒見過自己的里長，現在讓你看看」，文末更標註「唯一支持呂基正」，獲得許多網友轉發。

許多網友見照片紛紛留言，「呂基正～#臺灣僅次於蔡英文的第二把交椅！」、「一夕間變全台里長」、「里長選總統，總統選里長！非呂不投」、「里長伯辛苦了！一人要管整個台灣」。

而《ETtoday新聞雲》記者也致電到辦公室，呂基正父親笑回，「不知道兒子爆紅了。」他說，兒子很孝順，大學畢業後先回家接手家裡經營的雜貨店，等到兒子25歲便鼓勵他出來選里長，也順利選上。他表示，兒子目前和衛生局在外面進行清潔，非常忙碌，比較沒有時間接受訪問。