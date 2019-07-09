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蘇澳冷泉強勢回歸試營運　7月11至31日大眾池免費狂嗨清涼

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▲▼蘇澳冷泉試營運，11至31日大眾池免費狂嗨清涼。（圖／蘇澳鎮公所提供，下同）

▲蘇澳冷泉試營運，11至31日大眾池免費狂嗨清涼。（圖／蘇澳鎮公所提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

睽違2年「蘇澳冷泉新園區」終於開放了！為讓遊客盡早體驗冷泉新園區魅力，並蒐集入園遊客回饋相關改善意見，蘇澳鎮公所特規劃11日開始為試營運期，園區大眾池將免費開放泡湯，期限至7月31日止，並於7月13日起每周末舉辦冷泉季系列活動，邀各地遊客登山健行、封街打水戰、巨星音樂會，還有露天電影院等，歡迎各地遊客暑假同遊蘇澳，一起狂嗨清涼一整夏。

▲▼蘇澳冷泉試營運，11至31日大眾池免費狂嗨清涼。（圖／蘇澳鎮公所提供，下同）

蘇澳鎮長李明哲表示，碳酸氫鈣泉富含二氧化碳的蘇澳冷泉，像汽水般冒泡，終年維持攝氏22度恆溫，歷年皆為蘭陽地區最夯之消暑勝地，歷經2年多改造工程，終於在2019暑假完工開放，新園區規劃有冷熱雙泉湯屋、大眾池區及戶外休憩空間，不僅將提供遊客更舒適的遊憩品質，更撤除圍籬，打造開放性園區，使冷泉園區成為社區整體的一部份，並延伸綠美化植栽、增設相關設施等。

另外，詢問度最高的大眾池區，改造後除設有兒童池，提供幼童安全之戲水空間，還有淺水區及深水區的規劃，周邊的休憩區、入水延伸階梯也更加寬敞、安全。

也因園區剛開放，為檢視園區軟硬體設施完善與否，鎮公所特規劃試營運期免費泡湯，於11日起至31日止，歡迎各地民眾親子一起來體驗新園區的魅力。

▲▼蘇澳冷泉試營運，11至31日大眾池免費狂嗨清涼。（圖／蘇澳鎮公所提供，下同）

另外因應冷泉新園區開幕，也搭配一整個月系列活動，從13日到8月11日每周末，均有精彩活動邀民眾同歡；首先登場為13日的七星嶺登高望遠健行活動，下午還可以跟森林王子張泰山一起潑水踩街，開幕晚會更邀請到金曲歌后艾怡良、許書豪、江志豐、陳怡婷、臭屁嬰仔等，從早到晚活動不斷，搭配捐發票換枝仔冰或彈珠汽水，還有機會摸彩抽125CC機車。

▲▼蘇澳冷泉試營運，11至31日大眾池免費狂嗨清涼。（圖／蘇澳鎮公所提供，下同）

也在冷泉園區內規畫在地文創商家、觀光工廠、農漁會等組成冷泉市集，與民眾分享獨家美食；以及資源回收宣導、數位機會中心、廉政有獎徵答等活動。

2019年更首次與台灣水泥公司合作，舉辦限量水泥手作DIY，邀親子民眾一起打造造型水泥盆器；豐富的活動內容，熱情歡迎各地民眾同遊蘇澳泡冷泉、玩潑水、吃美食，為歡樂假期留下精彩紀錄。

詳細活動內容請上蘇澳鎮公所網頁查詢，或追蹤臉書「水水蘇澳」粉絲團，掌握最新活動資訊。

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關鍵字：宜蘭,蘇澳冷泉,試營運,大眾池免費

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