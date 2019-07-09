殉職警還沒出殯…台鐵辦表揚大會　警PO血絲照：壓力大到快瞎！學弟屍骨未寒

▲台鐵公開表揚152列次事件有功人員，圖中為台鐵局長張政源，另由左至右分別為嘉義車班車長沈俊吉、當時列車長傅至宏、嘉義站職務代理人呂秉諭、嘉義站站長林文欽。（圖／記者翁伊森攝）

記者陳俊宏／綜合報導

25歲鐵路警察李承翰因公殉職，舉國同悲，至今還沒出殯。不過，台鐵局8日舉辦大會表揚事件中的有功人員，並默哀一分鐘。但許多員警看了大罵，「為了鐵路警察殉職，我們一直想對策，壓力大到眼睛都快瞎了，你們還辦表揚？我學弟屍骨未寒啊」、「他們對你的勇敢，只有一分鐘的默哀」。也有網友痛斥，「到底哪裡有功？害一個年輕的員警失去生命！」

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台鐵8日在嘉義火車站大廳舉辦「152列次事件有功人員公開表揚」活動，由台鐵局長張政源帶領眾人為英勇犧牲的李承翰默哀1分鐘，現場氣氛莊嚴肅穆，不捨警界痛失一名服務5年一向盡忠職守、熱心服務的警員。

隨後表揚台鐵有功人員，並頒發感謝狀、致贈鼓勵金給鐵警局嘉義派出所、市警局長榮派出所警員，包括高雄車班車長傅至宏、嘉義車班車長沈俊吉、嘉義站站長林文欽、嘉義站職務代理人呂秉諭及警員張宇哲、李春霖等人。

▲▼現場人員為李承翰默哀1分鐘，之後開始表揚大會。（圖／記者翁伊森攝）

台鐵也在「fun台鐵」臉書PO出現場照片表示，本次事件因警政單位及台鐵局同仁及時妥善處理，車上旅客並未因此受到傷害，確保公共運輸安全，因此表揚有功人員。

但許多警察在底下留言痛罵，有人說，「改天死的如果是列車長，警察這邊公開表揚，尤其在還沒公祭前就大肆表揚，鐵路局你們覺得如何？」還有人PO出眼睛血絲照，「為了鐵路警察殉職，我們一直想對策，壓力大到眼睛都快瞎了，你們還辦表揚？我學弟屍骨未寒啊。」

有員警在個人臉書留言，「學弟，我來看你了，你知道嗎，公祭都還沒到，鐵路局就已經在表揚那些有功人員...而他們對你的勇敢，只有一分鐘的默哀。最生氣的，他們解決這次問題的起因，竟然是最無腦的，協調警方提高見警率。」

▲▼李承翰殉職後還沒出殯。（圖／記者翁伊森攝）

其他網友留言，「倒下的都還沒公祭，現在就先辦表揚囉？」、「到底哪裡有功？害一個年輕的員警失去生命，當初如果多一些資訊告訴處理的員警，或是請求更多的員警支援，或是一開始幫忙疏散乘客，讓員警可以更安心處理，這些有做到嗎？看到這個表揚真的很諷刺，為何台鐵局不把這些經費省下來，給李警員家屬那會更好些！」

不少人痛罵，「人都還沒出殯、家屬還在治喪，竟然在辦有功人員表揚，有沒有一點同理心和羞恥心」、「有什麼好表揚的，真正英雄是那位李警員」、「表揚什麼！這無疑是在受害家屬傷口上撒鹽，太過分了」。

▲▼員警留言大罵，還有人PO出眼睛血絲照。（圖／翻攝「fun台鐵」臉書）

為確保公共運輸安全，台鐵局表示，未來加強幾項作為：

一、嚴格執行無票乘客不得進站乘車措施。

二、除了原有的鐵路警察巡邏箱外，簡易站及招呼站另協調地方警察局增設巡邏箱，提高車站見警率，並逐年編列預算改善車站監視系統，預計2021年全數完成。

三、針對列車維安作為部分，台鐵既有車輛於車廂內皆已設置緊急對講機，至於台鐵局新購城際列車600輛及通勤電聯車520輛部分，每個車廂均設置監視器及緊急對講機作為緊急連絡列車長、司機員之用，現有通勤電聯車規劃於車廂內增設監視器，預計2021年全數完成。

四、11日將邀集鐵路警察局及相關單位，針對突發性暴力事件防範及乘務人員、員警執勤安全維護等，進行研商檢討，15日前提出精進改善措施。