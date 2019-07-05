勇警李承翰受領獎前殉職　「少了他」...鐵路警表揚大會臨時喊卡

▲李承翰原本5日要接受表揚，但卻在表揚前夕殉職，也讓表揚大會因此取消。（圖／翻攝李姓員警臉書）

記者邱中岳／高雄報導

鐵路警察局高雄分局嘉義分駐所警員李承翰，因3日處理逃票糾紛，竟遭嫌犯一刀刺死殉職，而李承翰也因平時表現優良，原訂在5日的表揚大會也因此缺席，這場表揚大會也因此事取消。

英勇殉職的警員李承翰，過去曾處理過許多為民服務案件，在嘉義分駐所表現相當良好，因此李承翰原訂於5日下午5時許，要參加在台南的鐵警表揚大會，但卻在3日發生殉職憾事，也讓這場表揚大會決定取消。

警專31期畢業的李承翰，畢業後就在鐵路警察局高雄分局的嘉義分駐所服務，平時表現相當良好，1年之間處理過多起為民服務案件，也讓許多民眾對於李承翰印象深刻。

▲警政署長陳家欽動員保安警察第一、四以及五總隊，支援鐵路警察局。（圖／記者邱中岳翻攝）

鐵路警察局也表示，有鑑於李承翰單警處理案件發生憾事，警政署長陳家欽也立刻安排保安警力協助支援，其中動員保安警察第一、四以及五總隊，即日起支援鐵路警察局台北、台中以及高雄三個分局。

每天均派出120名警力支隊站內列車以及重要時段，安排雙警全副武裝與鐵路警察局共同執行勤務，加強維護鐵道系統旅客及員警執勤安全。

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