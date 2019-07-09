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「性歧視」罷韓店家　國民黨小編急刪留言關專頁　2黨同聲譴責

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▲▼藍營小編性歧視罷韓店家 民進黨北市黨部譴責。（圖／翻攝自國民黨台北市中山大同黨部臉書）

▲國民黨台北市中山大同黨部小編發表性歧視言論，引發網友抨擊。（圖／翻攝自國民黨台北市中山大同黨部臉書）

政治中心／綜合報導

高雄「廣德家香蕉煎餅」店響應罷免高雄市長韓國瑜活動，卻和女客人一起被韓粉嗆「去死」，沒想到風波還沒平息，國民黨台北市中山大同黨部臉書小編竟然在專頁發表性歧視言論，「店家公開出櫃表示『喜熊與肉狀』，這才發現，原來他真的只吃『香蕉』！」引發網友強烈反彈。民、國兩黨皆譴責此一發文，現在在臉書也已經搜尋不到該粉絲專頁了。

國民黨台北市中山大同黨部臉書小編發文指，「你們知道罷韓店家《廣德家》為什麼專賣「香蕉煎餅」嗎？經店家公開出櫃表示『喜熊與肉壯』這才發現，原來他真的只吃『香蕉』。」語帶性歧視的發文一出引來眾多網友留言抨擊，後來小編還不斷刪除網友留言，遭網友嘲諷「留言刪起來，小編起床工作了啊。」現在「中國國民黨台北市第四區（中山大同）黨部」臉書專頁處於關閉狀態，相關貼文全數刪除。

▲▼藍營小編性歧視罷韓店家 民進黨北市黨部譴責。（圖／翻攝自國民黨台北市中山大同黨部臉書）

▲▼網友湧入黨部專頁留言抨擊。（圖／翻攝自國民黨台北市中山大同黨部臉書）

▲▼藍營小編性歧視罷韓店家 民進黨北市黨部譴責。（圖／翻攝自國民黨台北市中山大同黨部臉書）

根據《自由時報》報導，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹證實，發文的小編之前就已經有過類似情形，而且非常崇拜韓國瑜，「多少帶點理想狂熱」。對於該小編以性歧視字眼辱罵店家，黃呂錦茹回應，當然不可以對任何人歧視，這是國民黨一貫的主張，目前已透過區主委告誡當事人，但是否懲處還要看各方意見。

民進黨市黨部主委陳正德則指出，從去年九合一選舉至今，個人到團體都有被攻擊或恐嚇的情況發生，任何人或政黨都應公開呼籲支持者不要有言語暴力行為，而非只會說「愛與包容」，卻不敢表達真正意見。

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關鍵字：國民黨,小編,性歧視,高雄,廣德家香蕉煎餅

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