酒店房間內洗澡！保全查房「直接闖入」她全裸濕身慘被看光…畫面流出了

▲女房客洗澡洗到一半時，房間門就被保全打開了。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

大陸一名女房客表示，她7日入住四川省成都市的金豐港酒店，沒想到深夜洗澡時，突然有一名保全開門闖入，害她全裸模樣都被對方看光。酒店事後解釋，因為當天有人退房，保全在查房時不慎走錯房間，才會造成這起誤會，酒店願意擔下過錯，向房客賠償2000元人民幣（約新台幣9000元）。

綜合陸媒報導，女房客王芳（化名）7日晚間與男朋友同住，不料當她洗澡洗一半時，保全突然用房卡打開他們的門。王芳說，自己是開著浴室門洗澡的，當保全一踏進他們房間時，便立刻與她四目交接，自己一絲不掛的濕身模樣也瞬間落入對方眼中。

▼王芳想起此事時仍會感到害怕。（圖／翻攝自微博）

王芳接著說，這起事件讓她深感恐慌和不解，因為她沒想過會有陌生人擅闖房間。酒店事後回應，保全當晚收到通知說，17樓有房客已經退房，所以才會上樓查看，「雖然他不是故意的，不過酒店方面仍會承擔責任，並且願意承認過錯，希望房客能夠接受賠償。」

酒店方面也表示，「員工查房前，不管客人有沒有離開都會先敲門，但這名保全不僅記錯了房號，也未按照規範敲門進入，所以此次事件確實是我們的錯誤。」王芳最後說，經過協商，雙方已經達成共識，酒店方面願意給予王芳2000元（約新台幣9000元），和平解決這失誤。

網友看完監視器畫面後，紛紛留言表示，「能夠看得出來，這個保全大哥真的不是故意的」、「就算一個人洗澡，我也都會關上浴室門，才有安全感」、「還好有男友，不是只有自己一個」、「太不專業了吧」、「不懂那些一直替保全說話的人的想法，難道以後只要說不小心，就可以到處開人家的門嗎？」、「拜託加強教育」。

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