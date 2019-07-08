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防堵登革熱爆發　屏警加入撲滅病媒蚊行列

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▲屏東警分局配合屏東市公所清潔隊在屏東市金泉里屏東觀光夜市展開登革熱消毒防疫作業 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東警分局配合屏東市公所清潔隊在屏東市金泉里屏東觀光夜市展開登革熱消毒防疫作業 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

高雄地區傳出登革熱，由於屏東有許多民眾往返高雄等地區上下班（課），避免病媒蚊孳生，屏東警分局配合屏東市公所清潔隊辦理溝渠疏通及消毒工作，在金泉里屏東觀光夜市展開登革熱消毒防疫，並呼籲民眾落實「巡、倒、清、刷」，全力撲滅病媒蚊，以免被感染。

「防治登革熱，全民一起來！」，近來高雄市、台南市均已出現感染登革熱的案例，由於屏東地區緊鄰大高雄市區，民眾經常往返頻仍，為防治登革熱群聚事件發生，必須有效加強清理病媒蚊孳生源，落實「巡、倒、清、刷」，警方防範未然，全面配合市公所清潔隊全力做好防疫工作，確保民眾及員警健康。

屏東警分局一大清早派遣所屬員警，配合屏東市公所清潔隊，在金泉里屏東觀光夜市展開登革熱消毒防疫，員警除了在場擔任安全維護勤務外，也對民眾宣導登革熱防治作業，讓民眾瞭解防治登革熱人人有責，杜絕病媒蚊孳生，才能降低感染登革熱風險。

分局長楊効宜表示，為落實聯繫責任區域，已分配責任區為屏東市金泉里、空翔里，將全面巡檢及及通報清理孳生源及髒亂點工作，落實清除孳生源4步驟「巡、倒、清、刷」，澈底清理花盆、水桶、廢輪胎及積水的瓶罐等容器或低窪積水處，以阻斷病媒蚊與積水處產卵途徑，共同防堵登革熱疫情蔓延。

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關鍵字：屏東,登革熱,高雄,警察,病媒蚊

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